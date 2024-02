Le deuxième Congrès national du Parti se tient dans la région du Viet Bac en février 1951. Photo: archives

Hanoï (VNA) - Le récent article rédigé par le secrétaire général du Comité central du Parti, Nguyen Phu Trong, intitulé "Fierté et confiance sous le drapeau glorieux du Parti, volonté de bâtir le Vietnam de plus en plus puissant, civilisé, culturel et héroïque", a suscité la fierté envers le glorieux Parti, le grand Président Hô Chi Minh et l'héroïque nation vietnamienne. Cela a contribué à renforcer la confiance du public dans la direction du Parti et dans l'avenir radieux qui attend le pays et son peuple.

Le colonel Nguyen Van Thuc, ancien inspecteur de la Défense aérienne de l'Armée populaire du Vietnam, a déclaré que l'article fournissait une évaluation objective et complète des réalisations et des leçons que le Parti, le pays et le peuple ont acquis au cours des étapes historiques.

À travers des arguments scientifiques et convaincants, le leader du Parti Nguyen Phu Trong a affirmé que depuis sa création, le Parti communiste du Vietnam (PCV) a toujours été fermement loyal et a appliqué de manière créative la doctrine marxiste-léniniste aux conditions spécifiques du Vietnam, afin de continuer à développer le pays vers le socialisme, conformément à la tendance inévitable de l'époque.

Il a souligné le rôle décisif des dirigeants du PCV pour guider le pays dans le processus de Renouveau (Doi moi) et assurer le développement national dans la bonne direction vers le socialisme. Le travail de construction et de rectification du Parti est également d'une importance capitale, considéré comme une tâche clé pour le Parti et le régime socialiste.

Selon le colonel Nguyen Van Thuc, "des gens riches, un pays puissant, une société équitable, démocratique et civilisée" sont des objectifs étroitement liés qui se complètent, servant de fondement, de condition et de prérequis aux autres.

Le Renouveau et le développement d'une économie socialiste orientée vers le marché ont apporté des résultats positifs au Vietnam au cours des quatre dernières décennies. Le Vietnam, autrefois un pays pauvre et arriéré, est devenu l'un des pays à revenu intermédiaire, réalisant des progrès impressionnants en matière de réduction de la pauvreté et d'amélioration de sa position sur la scène internationale.

Au début du Renouveau en 1986, le PIB du Vietnam était d'environ 8 milliards de dollars, se classant au 9ème rang parmi les 10 pays de l'ASEAN. Grâce aux réformes, l'économie nationale a connu une croissance élevée, atteignant 2,56% en 2021, tandis que de nombreuses économies dans le monde ont connu une croissance négative. Ce chiffre est passé à 8,02% en 2022, dépassant largement les prévisions de 6 à 6,5%.

En 2023, le Vietnam a dépassé les 5%, un exploit remarquable par rapport à ses pays régionaux et mondiaux. Pour la première fois, le PIB du Vietnam a atteint 430 milliards de dollars, se classant au troisième rang de l'ASEAN et parmi les 40 plus grandes économies du monde, ainsi que parmi les 20 premières économies en termes de commerce et d'attraction des investissements étrangers.

Dans des documents récents, le PCV affirme que la théorie du socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam sont de plus en plus claires.

L'article du chef du Parti démontre que la voie vers le socialisme choisie par le Parti, le Président Ho Chi Minh et le peuple est correcte et insuffle une vigueur renouvelée aux efforts collectifs de l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée pour atteindre avec succès les objectifs fixés, a conclu le colonel Nguyen Van Thuc. -VNA