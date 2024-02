Hanoï (VNA) - En tant que l'un des premiers pays à rejoindre les discussions sur le Cadre économique pour l’Indo-Pacifique pour la prospérité (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity - IPEF) lancé par les États-Unis en mai 2022, le Vietnam a apporté d'importantes contributions à l’établissement d'un cadre de coopération économique multilatérale pour résoudre les problèmes majeurs du 21e siècle, tels que le changement climatique, la restauration de chaînes d’approvisionnement mondiales et la transition énergétique.

C'est ce qu’a affirmé l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper. Photo: VNA

VNA : Que pensez-vous des relations Vietnam - États-Unis, en particulier leurs relations commerciales, après l’adoption de leur partenariat intégral en 2013, l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique intégral en 2023 ?



Ambassadeur Marc Knapper : Les relations économiques notamment commerciales entre les deux pays se sont considérablement développées après la normalisation des relations en 1995. L’établissement du partenariat intégral en 2013 a favorisé la croissance des échanges commerciaux bilatéraux.



Ces dix dernières années, le commerce bilatéral a atteint le chiffre impressionnant de 130 milliards de dollars. Les États-Unis sont le plus grand marché d’exportation du Vietnam, tandis que le Vietnam est le 8e partenaire commercial des États-Unis. Les articles échangés entre les deux pays sont très divers et comprennent des articles comme des avions, des produits de haute technologie, des produits agricoles, des ordinateurs, des smartphones et des articles ménagers. Le commerce bilatéral est très dynamique et complémentaire.



Le Vietnam et les États-Unis souhaitent un développement continu de ces relations, permettant ainsi aux consommateurs des deux pays d’accéder aux produits fabriqués dans chaque pays.



En outre, un autre aspect important des relations bilatérales concerne les investissements réalisés par les deux pays dans leurs économies respectives. Les entreprises vietnamiennes sont de plus en plus intéressées à investir aux États-Unis, tandis qu'un certain nombre de grandes entreprises américaines telles qu'Intel et Boeing sont déjà présentes au Vietnam.



Par exemple, Boeing a coopéré avec des fabricants vietnamiens pour produire des pièces d’avion. Ce flux d'investissement crée non seulement des opportunités d'emploi pour les travailleurs américains, mais démontre également la confiance des entreprises vietnamiennes dans l'avenir du marché américain, notamment dans le secteur de la haute technologie.



Un exemple notable d’investissement vietnamien aux États-Unis est l’investissement de 4 milliards de dollars de VinFast en Caroline du Nord, qui aura un impact significatif.



Cet investissement génère non seulement des emplois pour les travailleurs américains, mais témoigne également de la confiance de VinFast dans l’industrie américaine des véhicules électriques et de la capacité des travailleurs américains à exceller dans la fabrication de pointe.



De plus, il envoie un message politique fort, soulignant les liens approfondis entre les États-Unis et le Vietnam, qui reposent sur les investissements locaux, la création d’usines et la formation des travailleurs.



Cela démontre également la confiance mutuelle que les deux pays ont dans la qualité et les capacités de leur main-d’œuvre respective.



VNA : Monsieur l’Ambassadeur, en quoi l’IPEF est-il différent des accords commerciaux traditionnels que les États-Unis ont signés avec d’autres pays ? Cela signifie-t-il que l’IPEF apportera plus d’avantages aux membres participants que les accords commerciaux précédents ?



Ambassadeur Marc Knapper : Premièrement, nous sommes extrêmement heureux que le Vietnam ait choisi de se joindre aux États-Unis et à d’autres pays pour lancer l’IPEF en mai 2022. Nous apprécions beaucoup le rôle constructif du Vietnam dans les discussions de l’IPEF.



Le Vietnam est un partenaire important de l’IPEF depuis les débuts et jusqu’à présent, nous avons pratiquement terminé la discussion sur trois des quatre piliers de l’IPEF (chaînes d’approvisionnement, économie propre et équitable), et nous continuerons à discuter du premier pilier axé sur le commerce.



Nous sommes convaincus que nous pouvons atteindre cet objectif, compte tenu notamment des progrès considérables que nous avons réalisés lors de la réunion de l'APEC à San Francisco en novembre 2023.



L'idée de l'IPEF est de résoudre les défis auxquels nous sommes confrontés au 21e siècle. Les nouveaux défis, tels que le changement climatique, la résilience des chaînes d'approvisionnement et la transition vers des énergies propres, échappent souvent du champ d’application des accords commerciaux traditionnels ou existants.



L'objectif de l'administration Biden-Harris en créant l'IPEF est de trouver des moyens de coopérer avec des partenaires pour résoudre les problèmes du 21e siècle en appliquant des solutions créatives et innovantes.



Nous sommes convaincus que les efforts des partenaires de l’IPEF, qu’il s’agisse de promouvoir la transition énergétique propre, d’améliorer la résilience des chaînes d’approvisionnement ou de sauvegarder les droits du travail, seront essentiels pour favoriser la prospérité dans la région et parmi les pays participants.



VNA : L'administration du président Biden a conclu le premier cycle de négociations directes sur l'IPEF en décembre 2022, mais il semble qu’aucun autre progrès n’ait été réalisé jusqu’à présent. Pourriez-vous expliquer pourquoi ? Veuillez partager avec nous toutes les mises à jour que vous pourriez avoir ?



Ambassadeur Marc Knapper : Je pense qu’il est important de noter que dans le cadre de l’IPEF, des progrès significatifs ont été réalisés sur trois des quatre piliers. Toutefois, il reste encore du travail à accomplir sur le premier pilier, axé sur le commerce.



Les négociations impliquant différentes économies peuvent être complexes puisque chaque pays cherche à promouvoir ses propres intérêts et la prospérité de sa population.



Néanmoins, nous sommes convaincus qu’en travaillant avec des partenaires comme le Vietnam, nous pourrons franchir la ligne d’arrivée dans les mois à venir.



Notre objectif est d’établir un cadre de haute qualité qui profitera à tous les pays participants, y compris le Vietnam.-VNA