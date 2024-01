Des membres de la délégation cambodgienne et des représentants de Can Tho . Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Une délégation du commandement de l'Armée de terre de l'Armée royale cambodgienne, dirigée par son commandant adjoint, le général Thong Thao Rin, s’est rendue à Can Tho où elle a eu lundi une rencontre avec les autorités municipales pour leur souhaiter un joyeux Têt du Dragon (Nouvel An lunaire 2024).



Le général Thong Thao Rin a présenté ses vœux d’une nouvelle année remplie de bonheur et de joie aux dirigeants du Comité populaire de cette vilel du delta du Mékong, ainsi qu'aux forces armées et population de Can Tho dans leur ensemble.



Il a souligné que l'Armée royale cambodgienne n'oublierait jamais les aides du Vietnam pour le peuple cambodgien afin d’aboutir à la Victoire du 7 janvier 1979, contribuant ainsi au développement actuel du Cambodge.



Le général cambodgien a également remercié la ville de Can Tho pour son soutien continu et son aide à la population et aux forces armées cambodgiennes. Il a émis le souhait de voir les bonnes relations de coopération entre les Armées des deux pays et celles entre le Cambodge et la ville de Can Tho se maintenir et se développer.



Nguyen Thuc Hien, vice-président du Comité populaire municipal de Can Tho, a souligné que Can Tho et d'autres localités vietnamiennes avaient envoyé de nombreuses délégations pour participer à des échanges culturels et artistiques avec des localités cambodgiennes, organiser des examens et des traitements médicaux gratuits pour les Cambodgiens défavorisés. Elles avaient également invité des entreprises des deux pays à participer à la promotion de l’investissement, contribuant ainsi au développement socio-économique des deux pays.



Il a appelé les deux parties à organiser de nombreux programmes d'échange et de coopération dans divers domaines, notamment l'éducation et la formation. -VNA