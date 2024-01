Bangkok, 22 janvier (VNA) – Le gouvernement thaïlandais a récemment annoncé de nouvelles réglementations permettant aux visiteurs étrangers de demander plus facilement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les produits achetés en Thaïlande.



Le règlement, entré en vigueur le 1er janvier de cette année, élargit les critères d'éligibilité aux remboursements et augmente le montant maximum du remboursement.



Auparavant, les visiteurs devaient faire la queue pendant longtemps pour demander le remboursement de la TVA. En vue de gérer la congestion dans les aéroports, le ministère des Finances a ajusté les critères pour les aligner sur la situation actuelle, offrant ainsi un processus de remboursement de la TVA plus adapté et plus approprié pour les touristes.



En conséquence, le seuil précédent de 5 000 THB (140 dollars) pour les marchandises à déclarer à la douane a été relevé à 20 000 THB, ce qui signifie que les touristes achetant des marchandises d'une valeur inférieure à 20 000 THB peuvent demander un remboursement de TVA directement auprès du ministère des Finances sans passer par la douane.

En outre, le nombre de catégories de biens nécessitant une déclaration au ministère des Finances a été augmenté pour inclure des articles tels que les bijoux, les ornements en or, les montres, les lunettes, les smartphones et les ordinateurs portables ou tablettes. Les seuils de valeur ont été ajustés à 40 000 THB pour certains objets, et 100 000 THB pour les objets pouvant être transportés à bord.



En plus de ces ajustements, les conditions permettant aux touristes de demander un remboursement de TVA incluent le fait d'emporter les produits achetés hors de Thaïlande dans les 60 jours à compter de la date d'achat, pour un montant total acheté d'au moins 2.000 THB (TVA incluse) le même jour auprès des mêmes entreprises affichant le panneau « Remboursement de la TVA pour les touristes ».



Si le montant du remboursement de taxe demandé ne dépasse pas 30.000 THB, les touristes peuvent choisir de recevoir en espèces (THB) sous forme de traite ou de transfert sur un compte de carte de crédit. Cependant, si le montant du remboursement dépasse 30.000 THB, il est reçu sous forme de traite ou de transfert sur un compte de carte de crédit.- VNA

