Cérémonie pour remettre le projet de soutien en matériel à des écoles pour les minorités ethniques de la province de Yen Bai. Photo: baotintuc.vn

Yen Bai (VNA) - L'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) et le Comité populaire de Yen Bai ont organisé le 18 décembre une cérémonie pour remettre un projet de soutien en matériel à des écoles pour les minorités ethniques de cette province du Nord.



Lors de cette cérémonie, des représentants de la KOICA au Vietnam ont remis du matériel scolaire d'une valeur totale de 500.000 dollars à plusieurs écoles pour les minorités ethniques de la province vietnamienne.



Huit écoles primaires et collèges dans la commune de Mo De, district de Mu Cang Chai, bénéficient de neuf salles d'informatique, 53 télévisions, 50 ordinateurs portables, 39 câbles HDMI, 11 projecteurs, 11 écrans de projection électriques et 24 climatiseurs.



La vice-présidente du Comité populaire provincial de Yen Bai, Vu Thi Hien Hanh, a remercié l'ambassade de République de Corée, la KOICA au Vietnam et le Comité des affaires ethniques, et s'est engagée à demander au secteur de l'éducation et de la formation ainsi qu'aux bénéficiaires de gérer et d'utiliser correctement et efficacement ces équipements.



Vu Thi Hien Hanh a également émis son souhait que Yen Bai continue de bénéficier de l'attention et du soutien du gouvernement sud-coréen, en particulier de l'ambassade de République de Corée, de la KOICA au Vietnam, ainsi que du Comité des affaires ethniques, en faveur de son développement socio-économique, son secteur de l'éducation et de la formation en particulier. -VNA