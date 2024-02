Vientiane, 15 janvier (VNA) - La police du district de Tonpheung, dans la province de Bokeo au Laos, a trouvé 8 millions de pilules d'amphétamine cachées dans une camionnette qui traversait le district, a rapporté le Vientiane Times le 14 janvier.

Des colis d'amphétamine saisis par la police dans la province de Bokeo (Source : Vientiane Times)

Au cours d'une patrouille de routine sur la route reliant les villages de Huayxai Simeuangngam et Donethat, un policier a poursuivi la camionnette après qu'elle n'ait pas réussi à s'arrêter lorsqu'elle était signalée.Le conducteur a ensuite abandonné le véhicule après avoir tiré avec une arme à feu sur l'agent qui poursuivait et a pris la fuite. Une fouille du pick-up a révélé 40 sacs contenant 8 millions de pilules d'amphétamine, pour un poids total de 800 kilos.Le Laos est de plus en plus utilisé comme pays de transit pour le transport d’amphétamine et d’héroïne ainsi que de précurseurs chimiques.De nombreuses saisies de drogue ont eu lieu dans la province de Bokeo. L'une des interceptions les plus importantes a eu lieu en novembre de l'année dernière, lorsque les soldats et la police du district de Meung ont découvert 1,6 million de pilules d'amphétamine abandonnées dans une plantation de caoutchouc.La frontière nord-ouest, dans la région du Triangle d'Or, est la principale porte d'entrée de la drogue vers le Laos, tandis que la frontière sud-est de plus en plus utilisée pour les sorties de drogue.Selon la Commission nationale lao de contrôle et de surveillance des drogues, la police a traité 10.800 cas liés à la drogue dans tout le pays et arrêté plus de 15.900 personnes, dans le cadre d’une campagne intensifiée visant à freiner le trafic de drogue dans le cadre du Programme national du gouvernement pour résoudre le problème de la drogue.En 2021, pour faire face à la situation de plus en plus complexe du trafic et du transport de drogue, l'Assemblée nationale lao a approuvé le Programme national de prévention et de contrôle des drogues pour la période 2021-2023. En novembre 2023, le gouvernement laotien a décidé de poursuivre la mise en œuvre du programme jusqu'à la fin de 2025, tout en considérant la lutte contre la drogue comme une bataille difficile et à long terme et comme la tâche la plus urgente. - VNA