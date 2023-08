Le Kuchipudi, un des 10 styles de danse classique de l'Inde. Photo: VNA Le Kuchipudi, un des 10 styles de danse classique de l'Inde. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Un programme artistique mettant en lumière le Kuchipudi, un des 10 styles de danse classique de l'Inde, a eu lieu le soir du 16 août dans la province de Dak Lak, sur les hauts plateaux du Centre, dans le cadre du festival Namaste Vietnam organisé par le consulat général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville.Six artistes indiens ont présenté quatre représentations sur scène, suscitant de longs applaudissements du public impressionné.Dans son allocution lors de l'événement, la directrice du Service provincial des affaires étrangères, Chau Thi Hong Mai, a déclaré que le spectacle devrait jeter les bases d'échanges culturels et interpersonnels plus solides entre le Vietnam et l'Inde, renforçant ainsi leur partenariat stratégique global.Selon Mahesh Chandra Giri, représentant du consulat général de l'Inde, les deux pays sont riches en patrimoine culturel et les échanges culturels rapprocheront les deux peuples.Plus tôt le 18 juin, le consulat général de l’Inde et la province de Dak Lak ont organisé conjointement la 9e Journée internationale du yoga, attirant la participation de plus de 200 personnes de divers clubs de yoga locaux. -VNA