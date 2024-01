La croissance du crédit en 2024 sera d'environ 15%. Photo. VNA



Hanoï (VNA) – Dans un document envoyé aux établissements de crédit concernant la croissance du crédit, la Banque d’Etat du Vietnam (BEV) a annoncé qu’elle visait une croissance du crédit d'environ 15% en 2024.



La BEV demande aux établissements de crédit d’œuvrer pour une croissance sûre du crédit, compatible avec leur capacité de gestion des risques, leur situation de liquidité et leur capacité de mobiliser des capitaux, garantissant la qualité du crédit, contribuant ainsi à utiliser les capitaux à bon escient et de manière efficace, à limiter l'augmentation et la survenue de créances douteuses et à garantir la sécurité de leurs opérations.



Les établissements de crédit doivent continuer à maintenir des taux d'intérêt sur les dépôts stables et s'efforcer d'abaisser ceux sur les prêts, de simplifier les procédures d'octroi de crédit tout en respectant les lois, de créer des conditions favorables à l’accès des entreprises et particuliers au crédit bancaire.



En 2024, la BEV surveillera de près les évolutions afin de gérer la croissance du crédit de manière proactive, flexible, rapide, efficace et scientifique. Elle soutiendra le réseau des établissements de crédit pour assurer un approvisionnement suffisant en capitaux, contribuant ainsi à la croissance et à la stabilité macroéconomique ainsi qu'au contrôle de l'inflation. -VNA