Hanoi (VNA) – Même si les temps difficiles pour les entreprises perdurent, la confiance est revenue, estime le Comité de recherche sur le développement du secteur économique privé (relevant du Conseil consultatif sur la réforme de la procédure administrative).

Photo d'illustration: VNA

Dans un rapport envoyé au Premier ministre, il fait savoir que les entreprises sont plus optimistes sur la situation macroéconomique actuelle, notant que le nombre d’entreprises interrogées ayant une évaluation positive et très positive de la situation macroéconomique a augmenté de 2,7 fois par rapport à avril 2023.Elles sont quasiment trois fois plus nombreuses à avoir une évaluation positive des des perpectives macroéconomiques dans les 12 prochains mois, deux fois plus nombreuses à envisager une forte expansion et 2,5 fois plus nombreuses à envisager une expansion modérée, indique-t-il.D’autres indices et indicateurs sur les perspectives d’accès aux capitaux, les perspectives de marché et l’efficacité du soutien des administrations locales ont tous des taux et des scores d’évaluation plus élevés que l’enquête d’avril 2023, ajoute le rapport.Cependant, 82,4% des 2.734 entreprises sondées jugent négative et très négative la situation économique au cours des six derniers mois de 2023 alors que 69,1% estivement négatives et très négatives les perspectives économiques de 2024.Elles sont 72,8% à envisager une réduction de la voilure, une mise en sommeil ou une suspension d’activité en 2024.