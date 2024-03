Photo d'illustration : tainguyenmoitruong.vn



Hanoï (VNA) - Le 20 décembre 2013, lors de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 3 mars de chaque année a été choisi comme Journée mondiale de la vie sauvage (World Wildlife Day-WWD). La Journée mondiale de la vie sauvage 2024 a pour thème "Connecter l’humanité et la planète : explorer l’innovation numérique pour la conservation de la vie sauvage".

Il n'est jamais trop tard pour conserver la vie sauvage

Selon le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le Vietnam se classe au 16e rang des pays ayant la biodiversité la plus élevée au monde et est l'un des 10 centres de biodiversité les plus riches au monde avec de nombreux types d'écosystèmes et de sources génétiques différentes.



Le Vietnam possède une faune extrêmement riche, avec 276 espèces de mammifères, 828 espèces d'oiseaux, 180 espèces de reptiles, 80 espèces d'amphibiens, 472 espèces de poissons d'eau douce et des milliers d'espèces d'invertébrés qui ont été identifiées. On y trouve environ 12 000 espèces de plantes. Parmi celles-ci, environ 50 % sont des espèces endémiques (la population du Nord du Vietnam représente à elle seule environ 33 %).



Cependant, la biodiversité au Vietnam est en déclin sérieux. La superficie forestière naturelle diminue, de nombreuses espèces végétales et animales sont menacées et 28 % des espèces de mammifères, 10 % des espèces d'oiseaux, 21 % des espèces de reptiles et d'amphibiens sont menacées d'extinction.



Les résultats des études de biodiversité utilisant des pièges photographiques au Vietnam au cours de la période 2019-2023 montrent que les populations de nombreuses espèces animales forestières importantes n'ont pas été enregistrées et peuvent avoir diminué à cause du piégeage courant. Il s’agit de l’étude la plus complète et systématique de la biodiversité utilisant des pièges photographiques jamais réalisée au Vietnam. C’est une activité dans le cadre de la composante Conservation de la biodiversité - Projet de gestion durable des forêts et de conservation de la biodiversité, financée par l'Agence américaine pour le développement international (USAID).



Nick Cox, directeur de la composante Conservation de la biodiversité, a souligné que pour la première fois, l'Union internationale pour la conservation de la nature dispose de données confirmant que la population sauvage du Vietnam était gravement menacée. Les résultats de l'enquête ont également montré des signes positifs grâce à l'investissement judicieux du gouvernement vietnamien qui s'est associé à des organisations nationales et internationales pour conserver la faune.



Nécessité de conjuguer les efforts

Les agences de gestion de l'État vietnamien, les forces de l'ordre et les organisations non gouvernementales ont déployé de nombreux efforts, mesures et activités pour conserver la vie sauvage, contribuant ainsi à limiter la perte de biodiversité.



Le cadre juridique pour la gestion et le contrôle des activités d'exploitation, d'élevage, de transformation et de commerce des animaux sauvages au Vietnam est relativement complet, synchrone et conforme aux exigences pratiques. Le Vietnam a participé de manière proactive et mis en œuvre de nombreux engagements liés à la protection de la faune, tels que la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ; Convention de Ramsar pour protéger les espèces et les zones humides importantes pour la sauvagine…

Récemment, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a présenté un rapport au Premier ministre sur la promulgation d'un programme de conservation des animaux sauvages en voie de disparition, précieux et rares dont la protection est prioritaire jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2050. En conséquence, la préservation des espèces sauvages prioritaire est la tâche de l’ensemble de la société, en veillant à ce qu’aucune espèce prioritaire ne disparaisse. 100 % des espèces prioritaires pour la protection doivent faire l’objet de plans de gestion et de surveillance dans les réserves naturelles, les zones à forte biodiversité et les installations de conservation de la biodiversité.



Accompagnant le gouvernement vietnamien dans la conservation de la vie sauvage, l'USAID parraine un projet de protection des espèces sauvages menacées. Doté d'un budget de 10,5 millions de dollars sur 5 ans (2021-2026), le projet soutient le renforcement du leadership dans la lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages.



Le projet mobilise l'engagement de 75 agences gouvernementales et entreprises ainsi que de 25 dirigeants pour mettre en œuvre des politiques contre le trafic illégal d'espèces sauvages. Le projet forme 2 500 responsables des agences de lutte contre la fraude et de celles de gestion des stratégies et compétences permettant de prévenir et de combattre le trafic illégal d'espèces sauvages, renforçant ainsi la coopération intersectorielle et contribuant à une réduction de 30 % de la consommation illégale de produits issus d'espèces sauvages cibles au Vietnam. Le projet est déployé dans l’ensemble du pays, notamment à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Da Nang et les provinces frontalières.



En tant que l'une des forces clés participant au projet, le Centre de conservation de la faune du Vietnam a mis en œuvre des activités pour soutenir le bien-être des animaux sauvages. Durant 6 mois de mise en œuvre (d'avril à octobre 2023), le Centre a réalisé 40 voyages dans sept provinces, sauvant plus de 100 animaux (pangolins, petits carnivores, reptiles et primates). Le Centre a notamment créé le Réseau vietnamien de sauvetage de la vie sauvage pour soutenir et améliorer la capacité des unités de sauvetage, coordonner pour la mise en œuvre d'activités professionnelles entre les membres du réseau, prendre des solutions pour soigner les animaux sauvages et améliorer l’efficacité de la préservation de la vie sauvage. - VNA