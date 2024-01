Photo d'illustration: Getty Images



Jakarta (VNA) - Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré le 11 janvier que trois compagnies aériennes étrangères avaient proposé de nouveaux vols et des vols supplémentaires vers Bali.



Plus précisement, Juneyao Airlines (Chine) prévoit de lancer son premier vol vers Bali le 20 janvier à l'occasion des vacances du Nouvel An lunaire 2024. De son côté, Turkish Airlines envisage d'augmenter la fréquence de ses vols sur la ligne Istanbul-Bali. En outre, la compagnie aérienne émirienne Etihad Airways compte lancer son premier vol en avril sur la liaison Abu Dhabi-Bali, a indiqué Sandiaga Uno.



Ces vols contribueront à soutenir un tourisme durable et de qualité, à accroître la connectivité des lignes aériennes, ainsi que l’accès à des marchés touristiques de qualité tels que l'Australie, les États-Unis, l'Europe et l'Asie, a dit Sandiaga Uno. -VNA