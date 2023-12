Le président Vo Van Thuong a signé le 28 décembre la Décision No 1745/QD-CTN attribuant à titre posthume la Médaille du Courage à Tran Minh Thanh, ancien agent de sécurité du Bureau des transactions Ngu Hanh Son de la Banque commerciale par actions d’investissement et de développement, implanté dans la ville de Da Nang (Centre).

L'Association des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam (VAVA) a surmonté de nombreuses difficultés pour accomplir ses tâches au cours des cinq dernières années, méritant ainsi son statut de représentant des droits et des intérêts légitimes des victimes de l'Agent Orange, a souligné le président de VAVA, le général de corps d’armée Nguyen Van Rinh lors du 5e Congrès national de la VAVA de deux jours qui s'est ouvert le 28 décembre à Hanoï.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé le 28 décembre au secteur des transports d'accorder plus d'attention au développement des infrastructures, le considérant comme une tâche clé et prioritaire en 2024.

Dans la matinée du 28 décembre, le Comité populaire du district de Phong Dien, ville de Can Tho (Sud), a organisé une cérémonie pour annoncer que ses communes de Truong Long et My Khanh répondent désormais aux normes exemplaires de la Nouvelle Ruralité.