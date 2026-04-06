Économie

Hô Chi Minh-Ville affiche son plus fort taux de croissance en cinq ans

Selon les statistiques de la mégapole du Sud, publiées le 6 avril, une croissance de 8,27 % au premier trimestre confirme une dynamique de reprise positive et pose des bases solides pour les objectifs d’accélération de Ho Chi Minh-Ville prévus pour les trimestres à venir.

Des camions porte-conteneurs au port international de Gemalink, qui fait partie du système portuaire de Cai Mep à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Des camions porte-conteneurs au port international de Gemalink, qui fait partie du système portuaire de Cai Mep à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville a enregistré une performance économique remarquable au premier trimestre 2026, avec une croissance de 8,27 %, soit le niveau le plus élevé pour cette période au cours des cinq dernières années.

Selon les statistiques de la mégapole du Sud, publiées le 6 avril, ce résultat confirme une dynamique de reprise positive et pose des bases solides pour les objectifs d’accélération prévus pour les trimestres à venir.

Le secteur des services demeure le principal moteur de cette expansion, affichant une progression de 8,91 % et contribuant à hauteur de 56 % à la hausse du produit intérieur brut régional. Au sein de ce segment, les activités de transport et d’entreposage se distinguent avec un bond de 12,18 %, illustrant le rôle de la logistique dans la fluidification des échanges et l’efficacité de l’économie municipale.

Bien que le commerce ait progressé de 8,85 %, cette croissance, inférieure à celle de l’ensemble du secteur des services, suggère que la demande intérieure approche d’un seuil de saturation. Parallèlement, les activités financières ont progressé de 8,26 %, témoignant d'une meilleure capacité d'absorption des capitaux par l'économie, en dépit d'une croissance du crédit encore en deçà de la moyenne nationale.

Dans le secteur de l’industrie et de la construction, la croissance s’est établie à 7,73 %, contribuant à hauteur de 32,6 % au PIB régional, un résultat toutefois légèrement inférieur aux attentes initiales. L’industrie manufacturière demeure le pilier de ce segment, avec une progression de 8,46 %, soutenue par une hausse de 11 % de l’indice de la production industrielle (IIP) et par la bonne performance des secteurs de la chimie et de la pharmacie.

Cependant, la dynamique industrielle globale a été freinée par la faible performance de la production et de la distribution d'électricité et du secteur de l’exploitation minière, pénalisé par une baisse de la production de pétrole brut et de gaz.

Les investissements demeurent un point brillant avec un capital social total estimé à 141 781 milliards de dôngs (près de 5,4 milliards de dollars), soit une hausse de 10,7 % sur un an. L'attractivité de la ville pour les investisseurs étrangers s'est particulièrement illustrée par un flux d'investissements directs étrangers (IDE) atteignant près de 2,9 milliards de dollars, en progression fulgurante de 219,7 %. Si l'’environnement des affaires demeure dynamique avec plus de 13 600 nouvelles entreprises, le rythme de décaissement des investissements publics, fixé à 10,5 % de l’objectif annuel, nécessite une accélération substantielle pour les mois à venir.

Les pressions inflationnistes liées aux coûts et aux prix s’intensifient, avec un indice des prix à la consommation (IPC) en hausse de 3,36 % au premier trimestre, ainsi qu’une augmentation des coûts des matières premières. En particulier, l’indice des prix des services a connu une forte progression, notamment dans les domaines des transports et de l’entreposage, en raison de la flambée des coûts de la logistique et de l’énergie. Environ 31,6 % des entrepreneurs jugent la situation plus complexe qu’auparavant.

Afin de consolider la reprise au deuxième trimestre, les autorités municipales recommandent de suivre de près l’évolution des prix de l’énergie afin d’ajuster les politiques, de soutenir les entreprises et de stabiliser la vie de la population. Parallèlement, il préconise de renforcer la demande intérieure et d’améliorer l’efficacité des activités commerciales et de services pour élargir la demande globale.

L’accélération du décaissement des investissements publics, notamment des grands projets d’infrastructure, jouera un rôle clé dans la stimulation de la croissance. Parallèlement, l’adoption des technologies numériques, l’amélioration de la productivité du travail et le développement de l’écosystème de l’innovation contribueront à renforcer la qualité de la croissance ainsi que la capacité d’adaptation de l’économie. En outre, la poursuite de l’amélioration de l’environnement des affaires et le soutien aux petites et moyennes entreprises constituent également des facteurs essentiels.-VNA

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