Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Les prix des carburants ont augmenté de plus de 700 dôngs le litre à partir du 25 janvier, conformément à une décision conjointe du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Finances.

Plus précisément, le prix du litre d'essence E5 RON 92 a augmenté de 753 dôngs et celui de RON 95-III, de 925 dôngs. Ainsi, les prix sont maintenant de 22 171 dôngs le litre pour l'E5 RON 92 et de 23 407 dôngs le litre pour le RON 95-III.

Le prix du diesel 0.05S a augmenté de 182 dôngs et le prix du pétrole lampant, de 8 dôngs. Le diesel est maintenant vendu à 20 376 dôngs le litre et le pétrole lampant à 20 544 dôngs le litre. En revanche, le prix du mazout 180CST 3.5S a diminué de 14 dôngs le kilo et est vendu à 15 494 dôngs le kilo.

Le marché mondial du pétrole du 11 au 18 janvier a été influencé par divers facteurs tels que l'escalade des tensions au Moyen-Orient, le resserrement de l'offre de pétrole aux États-Unis dans un contexte de froid perturbant les activités de production et stimulant le pouvoir d'achat sur le marché, les attentes de la croissance positive de l'économie chinoise... Ces facteurs ont entraîné des fluctuations des prix des carburants pendant cette période, notamment à la hausse. -VNA