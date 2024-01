Hanoi (VNA) – La ville de Hanoi s’apprête à mettre en œuvre des mesures visant à attirer des visiteurs étrangers en 2024, en se concentrant sur des marchés clés tels que l’Asie du Nord-Est, l’UE et les États-Unis, a fait savoir samedi 19 janvier le Département municipal du tourisme.

Les rues piétonnes autour du lac Hoàn Kiêm, au cœur de Hanoi, attirent un grand nombre de touristes Photo : VNA

Elle explorera également les marchés émergents et potentiels, notamment l’Inde, les pays halal, l’Amérique du Sud et l’Australie. La ville concentre ses efforts sur l’augmentation des dépenses touristiques et l’allongement de la durée des séjours, notamment concernant les voyageurs étrangers.Cette année, Hanoi vise à accueillir environ 27 millions de touristes, dont 5,5 millions d’étrangers, en hausse respectivement de 9,2% et 16,4% sur un an. Les revenus totaux du tourisme devraient atteindre environ 103,74 billions de dôngs (4,22 milliards de dollars), soit une augmentation annuelle de 11,1%. Le taux d’occupation moyen des structures d’hébergement et des hôtels devrait atteindre 62%.Pour atteindre ces objectifs, parallèlement au renforcement de la gestion étatique du secteur, Hanoi se concentre sur le développement de produits, notamment des circuits expérientiels liés au patrimoine, aux sites de reliques et aux villages traditionnels, ainsi que le tourisme culinaire, le MICE, les soins de santé, le fleuve et l’agrotourisme.Le secteur du tourisme municipal élaborera des plans d’activités de promotion sur les marchés nationaux et étrangers et participera activement aux programmes de promotion internationaux et aux salons du tourisme, tels que le JATA Tourism EXPO Japan, le Korea World Travel Fair et le salon du tourisme IFTM Top Resa en France. Il fournira du matériel promotionnel et des films aux ambassades vietnamiennes à l’étranger, contribuant ainsi à diffuser l’image du tourisme de la capitale.Le vice-président du Comité populaire de Hanoi, Nguyên Manh Quyên, a souligné la nécessité d’accélérer la construction de projets de divertissement à grande échelle au service du tourisme. Il a également appelé à renforcer la communication et la promotion ainsi que l’organisation d’événements attractifs. – VNA