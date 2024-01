Photo d'illustration: Internet



Hanoï (VNA) - En 2024, l’Autorité de radiodiffusion et d'information électronique œuvrera pour rapprocher les ministères, les autres organes compétents et les localités du Centre vietnamien contre les infox (Vietnam Anti Fake News Centre - VAFC) pour former un réseau de traitement des fausses informations à l'échelle nationale.



Il renforcera la coordination pour déployer une gestion efficace sur les réseaux sociaux, combiner de manière synchrone et uniforme les solutions juridiques, économiques, techniques et de communication pour demander aux plateformes transfrontalières de respecter la loi vietnamienne.



D’ici 2025, les agences de gestion de l’État élaboreront des politiques visant à développer des réseaux sociaux vietnamiens ayant la capacité de devenir des plateformes numériques multiservice en mesure d’attirer les Vietnamiens. Elles visent également à encourager les créateurs à produire et publier des contenus positifs et attrayants sur les réseaux sociaux nationaux, pour que ces derniers deviennent hautement divertissants et capables de concurrencer les réseaux sociaux transfrontaliers, et de soutenir la communication des politiques du Parti et de l’État.



Les autorités resserreront la gestion des organisations, des entreprises et des particuliers au Vietnam qui coopèrent avec des entreprises transfrontalières en matière de publicité, et lanceront des solutions pour favoriser la production de contenu positif pour attirer la publicité et gérer les violations de la publicité en ligne.



En 2023, l’Autorité de radiodiffusion et d'information électronique a activement travaillé avec des entreprises étrangères fournissant des services transfrontaliers au Vietnam telles que Facebook, Google, Apple, Tiktok.... Elle les a forcées à coopérer sérieusement, à supprimer les contenus qui enfreignent la loi vietnamienne et à prendre des solutions pour prévenir et supprimer des informations mauvaises et toxiques sur les plateformes que ces entreprises fournissent.



En mai 2023, le ministère de l'Information et de la Communication s’est coordonné avec d’autres ministères et organes concernés pour fonder une équipe interdisciplinaire chargée de mener une inspection complète des opérations de TikTok au Vietnam. L'équipe d'inspection a montré les violations de TikTok pour demander des corrections et présenté aux ministères et départements concernés des recommandations concernant la mise en œuvre des conclusions de l'inspection, ainsi que le renforcement de la gestion des activités de TikTok Singapore visant à fournir des services transfrontaliers au Vietnam. -VNA