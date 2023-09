Une délégation d'experts visitent des sites du système de grottes volcaniques de Dak Nong. Photo : VNA



Hanoi (VNA) - La conservation et la promotion des valeurs du géopatrimoine, dont les géoparcs, ont obtenus certains succès, contribuant au développement socio-économique du pays, à l'amélioration de la position des localités et du Vietnam dans le mécanisme de coopération multilatérale.

Selon Trinh Hai Son, directeur de l'Institut des géosciences et des minéraux, ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, chef du sous-comité spécialisé sur les géoparcs mondiaux au Vietnam, au cours des 6 premiers mois de 2023, le sous-comité a activement coopéré avec des experts pour mener des enquêtes dans les géoparcs mondiaux, évaluer et orienter leur développement.

Le sous-comité a planifié et, avec ses géoparcs membres, participé à des activités et événements organisés par le réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO et le réseau mondial des géoparcs d'Asie-Pacifique.

Partageant des expériences dans le processus de construction et de développement de géoparcs et complétant le dossier soumis à l'UNESCO pour la reconnaissance d'un géoparc mondial, Hoang Xuân Dôn, chef du Comité de gestion du géoparc du plateau calcaire de Dông Van, a déclaré que ce parc reconnu par l'UNESCO comme membre du réseau mondial des géoparcs en 2010. À cet époque, c'est le premier géoparc mondial à être reconnu en Asie du Sud-Est.

Après trois réévaluations (2014, 2018 et 2022), les valeurs de la zone du géoparc mondial du plateau calcaire de Dông Van ont continué à compléter avec succès un certain nombre de contenus selon les critères du réseau mondial des géoparcs.

Grâce aux efforts déployés ces derniers temps, le géoparc du plateau de Dông Van a mis en œuvre avec succès toutes les recommandations de la délégation d'experts chargée d'évaluer le géoparc mondial UNESCO. Ha Giang a donné la priorité aux investissements dans de nouvelles constructions et à la modernisation et à la réparation des systèmes d'approvisionnement en eau, notamment 18 lacs suspendus, 16 ouvrages d'approvisionnement en eau domestique concentrés, 2 projets de réservoirs polyvalents et la modernisation ou réparation des systèmes d'approvisionnement en eau pour un coût total de plus de 577 840 millions de dôngs (équivalent à 25,3 millions de dollars).

Ha Giang a également investi dans 3 projets avec une estimation totale de plus de 56 milliards de dongs afin de construire un système d'approvisionnement en eau pour le district de Dong Van. Le projet, achevé et mis en service, est bénéficiaire du soutien fort du géoparc du plateau calcaire de Dông Van ainsi que des autorités locales. Ha Giang continuera à mettre en œuvre un projet similaire dans le district de Meo Vac et prévoit d'en déployer au moins un dans chaque district de la zone du géoparc.

Selon Vi Trân Thuy, directeur adjoint du Comité de gestion du géoparc mondial UNESCO de Non Nuoc Cao Bang, ces dernières années, le géoparc Cao Bang Non Nuoc a organisé une conférence de formation sur la classification, la collecte et le traitement des déchets chez les maisons sur pilotis en pierre de Khuoi Ky, commune de Dam Thuy, district de Trung Khanh.

En outre, il a achevé le projet du Centre d'information sur le géoparc mondial de l'UNESCO Non Nuoc Cao Bang dans la ville de Cao Bang et l'a envoyé au Conseil de gestion des projets d'investissement et de construction de la province de Cao Bang. Il a enquêté sur l'état actuel d'une ancienne villa française afin d'élaborer un plan de rénovation pour qu'elle devienne un centre d'information du Musée des cultures ethniques.

Afin de construire, développer et gérer efficacement les géoparcs, Vi Tran Thuy a indiqué que la coordination entre les Conseils de gestion des géoparcs et les départements, agences et localités concernés devrait être effectuée de manière régulière et efficace.

En particulier, il est nécessaire de promouvoir les activités de coordination, d'échange et de partage d'expériences nationales et internationales dans le travail de préservation et de promotion de la valeur des titres de l'UNESCO, géoparcs mondiaux en particulier. -VNA