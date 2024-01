Dix-neuf grands projets de transport seront mis en chantier en 2024. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère des Transports et des Communications prévoit de commencer les travaux sur 19 grands projets de transport en 2024.Sur ce total figurent trois projets d'autoroutes gérés par ledit ministère, que sont les autoroutes Dau Giay - Tan Phu ; Cho Moi - Bac Kan ; Lo Te - Rach Soi.En outre, le ministère des Transports et des Communications mettra en service 23 autres projets, dont les tronçons Dien Chau - Bai Vot et Cam Lam - Vinh Hao de la première phase de l’autoroute Nord-Sud à l’Est.Le ministère envisage également de soumettre aux autorités compétentes pour approbation les propositions d’investir dans la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud et d’accélérer les préparatifs des investissements dans d’autres lignes ferroviaires importantes telles que Ho Chi Minh-Ville – Can Tho, Bien Hoa – Vung Tau, Long Thanh - Thiem, Lao Cai – Hanoï – Hai Phong.Toujours en 2024, le ministère travaillera avec les localités concernées pour mettre en chantier 11 projets d'autoroutes au niveau local. -VNA