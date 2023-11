Photo d'illustration : VNA



Dak Lak (VNA) - Le premier Festival culturel des groupes ethniques de la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre), sur le thème « Convergence des couleurs », aura lieu du 18 au 20 novembre dans la ville Buon Ma Thuot, a annoncé le directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Dak Lak, Lai Duc Dai.

Sont prévues de nombreuses activités comme recréer la cérémonie de mariage du peuple Ede, présenter des caractéristiques culturelles et artistiques typiques des groupes ethniques, exposer des produits culturels et touristiques typiques, des plats et boissons traditionnels des groupes ethniques.

En outre, le Comité d'organisation organisera également des jeux folkloriques, une exposition d’œuvres d'art sur le thème des éléphants, un séminaire sur la vie des M'nong, la démonstration de poterie à feu ouvert…

A cette occasion, la bibliothèque provinciale de Dak Lak organisera une exposition de documents sur la culture de Dak Lak et projettera des films sur le thème de la révolution, des lieux historiques...

Selon Lai Duc Dai, le Festival culturel des groupes ethniques de la province de Dak Lak vise à préserver et promouvoir des valeurs culturelles traditionnelles uniques des groupes ethniques et à renforcer l'esprit de solidarité nationale. -VNA