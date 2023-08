Un étranger effectue les procédures d'immigration au Vietnam à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon sa Résolution n° 127/NQ-CP récemment publiée, le gouvernement a décidé de délivrer des visas électroniques aux citoyens de tous les pays et territoires.



La résolution publie également une liste des portes-frontières internationales qui permettent aux étrangers d'entrer et de sortir avec des visas électroniques, dont les portes-frontières des aéroports de Noi Bai et de Tan Son Nhat, la porte-frontière internationale de Mong Cai (province de Quang Ninh), la porte-frontière du port de Hai Phong (ville éponyme).



La Résolution n° 127/NQ-CP prendra effet à partir du 15 août 2023, remplaçant la Résolution n° 79/NQ-CP du 25 mai 2020 et la Résolution n° 60/NQ-CP du 27 avril 2022.