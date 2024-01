Des colonnes d'écritures bouddhistes du Xe siècle, au musée de la province de Ninh Binh, récemment inscrites aux Trésors nationaux . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a signé le 18 janvier la décision N°73/QĐ-TTg selon laquelle 29 nouveaux objets et groupes d’objets sont inscrits aux Trésors nationaux.Parmi ces objets, le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long-Hanoï en conserve cinq, que sont une "feuille de Bodhi sur le thème du phénix" en terre cuite, produite sous la dynastie des Ly au XIe siècle ; une épée décor niellé de trois métaux précieux, produite sous la dynastie des Tran au XIVe siècle ; un modèle architectural en terre cuite du début de la dynastie des Le, datant du XVe siècle ; deux dragons de pierre sur l’escalier du temple Thuong à Co Loa ; des cartes d’entrée et de sortie des servantes du palais intérieur sous la dynastie des Lê au XVe siècle.La collection privée An Bien à Hai Phong conserve trois objets et groupes d’objets : des jarres en bronze de Dong Son datant du deuxième et premier siècles avant J.-C. ; un vase en céramique à fleurs brunes datant du XIe-XIIe siècles ; un brûleur d'encens en céramique émaillée gris bleu de XVIe siècle.Le Musée de la sculpture Cham à Da Nang conserve trois objets et groupes d’objets : un bas-relief « Naissance de Brahma » du VIIe - VIIIe siècles ; une statue de Shiva du VIIIe siècle ; une sculpture d’Apsara Tra Kieu du Xe siècle.Le Musée national d'histoire conserve deux objets : le tambour en bronze Sao Vang de la culture de Dong Son datant de 2.000 ans et l’épée précieuse An Dan du roi Khai Dinh (règne de 1916 à 1925).D’autres objets et groupes d’objets sont des forets à pierre datant de 3.000 à 4.000 ans découverts sur le site archéologique de Thac Hai et conservés au musée de la province de Dak Lak ; un pot en bronze datant du IIIe – IIe siècle avant J.C, au musée privé Nguyen Van Kinh à Hanoï ; des lithophones anciens à pierre de Khanh Son, datant de 2.500 à 3.000 ans, conservés au musée de la province de Khanh Hoa.La liste comprend également des feuilles d'or de la culture d'Oc Eo datant du VIIe au IXe siècles, conservées au Musée de la province de Tra Vinh ; un bas-relief de la déesse Uma du IXe-Xe siècle au Musée de la province de Bac Lieu ; des gravures sur bois datées de 1752 à 1859 de la pagode Dau dans la province de Bac Ninh...-VNA