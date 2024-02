Le directeur général de VinFast Indonesia (au milieu) et représentants d'entreprises lors de la cérémonie de signature. Photo: dantri.com.vn



Jakarta (VNA) - Dans le cadre du Salon international de l'automobile d'Indonésie (IIMS 2024) qui a lieu du 15 au 25 février, VinFast a signé le 22 février un protocole d'accord sur la fourniture de 600 véhicules électriques à trois entreprises en Indonésie.



Ce protocole d'accord, qui concerne PT. Energi Mandiri Bumi Pertiwi, PT. Sumber Amarta Jaya et PT. Technologie Karya Digital Nusa Tbk., permettra au constructeur de véhicules électriques vietnamien d'exploiter le potentiel du marché local des véhicules électriques, ainsi que de promouvoir le développement des transports verts dans la région.



Dans le cadre de l'IIMS 2024, VinFast a attiré l'attention de milliers de visiteurs et reçu des centaines de commandes de clients individuels, montrant la confiance du marché indonésien envers le constructeur de véhicules électriques vietnamien.



Thomas Agung Utomo, directeur général de PT. Energi Mandiri Bumi Pertiwi, a apprécié la vision verte de VinFast et ses contributions au marché mondial des transports électrifiés.



"VinFast est également un fournisseur de véhicules électriques réputé, proposant une gamme de produits diversifiée et une politique après-vente exceptionnelle", a-t-il souligné. -VNA