Le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti Le Hoai Trung lors de l'entretien en ligne avec le chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti communiste de Cuba, Emilio Lozada Garcia. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti Le Hoai Trung a eu dans la matinée du 29 février un entretien en ligne avec le chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti communiste de Cuba, Emilio Lozada Garcia.Lors de l’entretien, les deux parties ont informé mutuellement de la situation marquante de chaque Parti et de chaque pays ainsi que des principales missions des deux Partis ces derniers temps ; ont examiné les relations de coopération, les orientations et de principaux travaux dans les relations entre les deux parties.Elles ont positivement évalué la coordination entre les deux commissions dans la mise en oeuvre des tâches politiques communes et la mise en œuvre de l'accord de coopération entre les deux Partis ainsi qu'à l'organisation avec succès des activités extérieures bilatérales en 2023, notamment des activités commémorant le 50e anniversaire de la visite du leader Fidel Castro dans la région de libération du Sud du Vietnam et la 5e conférence théorique entre les deux Partis.Cuba et le Vietnam ont convenu de promouvoir davantage leur rôle dans la mise en œuvre d'accords de haut niveau entre les dirigeants des deux Partis et des deux États ; de poursuivre la coordination pour relever des obstacles afin de renforcer davantage la coopération en matière de commerce, de production et d'investissement entre les deux pays ; de créer les conditions permettant aux entreprises des deux pays de fonctionner plus efficacement, en particulier dans le secteur agricole.Enfin, Le Hoai Trung a affirmé partager les difficultés auxquelles le peuple cubain est confronté et a exprimé sa conviction que Cuba surmontera les difficultés et les défis actuels. Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam soutiennent toujours la juste cause révolutionnaire du Parti, de l'État et du peuple de Cuba, a-t-il insisté. –VNA