Lam Dong (VNA) - Le festival international des échanges économiques et culturels entre le Vietnam et la République de Corée, intitulé « K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026 », a été inauguré le 20 novembre au soir, dans le quartier de Xuan Huong-Da Lat, province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre).

Organisé par les autorités provinciales en partenariat avec plusieurs organismes, l’événement se tient dans le cadre du Festival des fleurs de Da Lat 2026 et à l’occasion de la Journée de la culture vietnamienne, célébrée le 24 novembre.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président du Comité populaire provincial, Dinh Van Tuan, a souligné que cet événement constituait à la fois une occasion de promouvoir les échanges culturels et touristiques et une plateforme permettant aux entreprises des deux pays de présenter leurs produits, de rechercher des partenaires et de nouer des coopérations à long terme.

Il a notamment mis en avant les perspectives de collaboration dans le tourisme de villégiature, le bien-être, la beauté, les soins thérapeutiques et les services haut de gamme, domaines dans lesquels la République de Corée possède une solide expérience et des atouts importants.

Prévu du 20 au 24 novembre, le festival comprend plusieurs activités, dont une exposition multisectorielle K-V Expo réunissant environ 200 stands consacrés à la beauté, à la santé, aux produits pharmaceutiques, aux compléments alimentaires, aux services de bien-être et aux produits agricoles de haute technologie des deux pays.

Le volet festif K-V Festa comprend cinq soirées artistiques, des échanges culturels entre le Vietnam et la République de Corée, un défilé caritatif de hanbok et d’ao dai, des festivals gastronomiques, des concerts de rue, une soirée consacrée à la musique électronique (EDM) ainsi qu’une course internationale placée sous le thème d’un Da Lat plus vert.

Selon les organisateurs, l’événement devrait attirer plus de 200 000 visiteurs et permettre la signature de plus de 100 protocoles d’accord (MOU) entre entreprises vietnamiennes et sud-coréennes.

Cette année, Lam Dong ambitionne d’accueillir quelque 25,75 millions de visiteurs, dont 1,58 million de touristes étrangers, et de générer 71 500 milliards de dongs (2,78 milliards de dollars) de recettes touristiques. La République de Corée représente actuellement le deuxième marché touristique de Da Lat-Lam Dong.

Au cours des dix premiers mois de 2026, la province a accueilli près de 21 millions de visiteurs, soit une progression de 11,14 % sur un an. Parmi eux figuraient plus de 1,2 million de touristes étrangers, en hausse de 15,32 %. Les recettes touristiques ont, quant à elles, dépassé 57 000 milliards de dôngs, en augmentation de 23,71 %. -VNA