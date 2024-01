L'année dernière, malgré les impacts de la crise économique mondiale et les difficultés intérieures, le Vietnam a toujours été un point positif avec une croissance du PIB de 5,05%. Photo : VNA

Selon le directeur général de Vietnam Report, Vu Dang Vinh, l'année dernière, malgré les impacts de la crise économique mondiale et les difficultés intérieures, le Vietnam a toujours été un point positif avec une croissance du PIB de 5,05% et la reprise de nombreux domaines tels que les exportations et la production industrielle.Dans son récent rapport sur les 500 plus grandes entreprises vietnamiennes au Vietnam, Vietnam Report a souligné qu'une croissance a été enregistrée dans les revenus des trois principaux domaines de l'industrie-construction, services et agro-foresterie-pêche en 2023.Le rapport montre également une augmentation d'une année sur l'autre de 0,2 % et 4,1 % du rendement moyen des actifs (ROA) et du rendement des capitaux propres (ROE), respectivement. Au contraire, une baisse de 0,4 % a été constatée dans le retour sur ventes moyen (ROS).Parallèlement, la situation de production et d’affaires d'un certain nombre de grandes entreprises dans des secteurs économiques clés tels que la pharmacie, la logistique, le tourisme, les hôtels-stations et l'alimentation animale, s'est également améliorée malgré de nombreuses difficultés.À l'exception du secteur de la logistique, fortement touché par le ralentissement économique mondial, tous les autres secteurs ont connu une croissance.En particulier, le Vietnam vient de connaître une année de boom du marché touristique national et international et d'une demande croissante de produits carnés, entraînant une demande plus élevée d'aliments pour animaux.Le rapport sur le Vietnam estime que si elles surmontent les difficultés actuelles, les entreprises bénéficieront de grandes opportunités pour devenir le principal moteur de l'économie, renforçant ainsi leur position dans les chaînes d'approvisionnement nationales et étrangères.Vu Dang Vinh a souligné que les efforts d'adaptation flexibles dans les activités de production et commerciales ainsi que les stratégies de gouvernance des entreprises constitueraient la prémisse d'une année plus positive en 2024, lorsque la situation économique s'améliorera progressivement.Il a également souligné la nécessité de créer une marque forte pour permettre aux entreprises nationales de se redresser et de prospérer à l'avenir. - VNA