Les visiteurs découvrent les produits de la société vietnamienne Toan Phat Copper Tube Joint Stock Company à l'ACREX India 2024. Photo : VNA

New Delhi, 16 février (VNA) – La société vietnamienne Toan Phat Cooper Tube Joint Stock Company présente des produits et des équipements de tuyaux en cuivre pour les systèmes de climatisation, d'isolation et de ventilation à l'ACREX India 2024, un salon international spécialisé dans la climatisation, la réfrigération et la technologie du bâtiment, qui a ouvert ses portes à New Delhi le 15 février.Avec près de 20 ans d'expérience dans le domaine de la fabrication de tubes en cuivre, les produits de l'entreprise ont été exportés dans 20 pays à travers le monde et ont été certifiés au Japon, aux États-Unis et en Australie.Ses produits sont exportés vers le marché indien depuis 2018. Actuellement, l'entreprise coopère avec des partenaires réputés en Inde dans la fabrication de climatiseurs et d'équipements de réfrigération et de chauffage.L'exposition de trois jours a attiré la participation d'entreprises de plus de 40 pays et territoires à travers le monde, dont la Belgique, la Chine, la République tchèque, l'Égypte, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la République de Corée, la Malaisie, l'Arabie saoudite et Singapour. et le Vietnam.La 23e édition d'ACREX India à New Delhi, sur le thème « Alimenter la chaîne d'approvisionnement mondiale en CVC », présentera les dernières avancées technologiques et présentera une gamme de technologies de chaîne d'approvisionnement en chauffage, ventilation et climatisation (CVC).L'exposition a offert aux entreprises l'occasion d'échanger des opportunités commerciales, de mettre à jour les tendances du marché et les nouvelles technologies en Inde et en Asie du Sud, et de se connecter avec des partenaires mondiaux. - VNA