Photo: dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) - Chaque année, à partir du sixième jour du premier mois lunaire, des milliers de pèlerins affluent de tout le pays vers Huong Son, une commune rattachée au district de My Duc, en banlieue de Hanoï, qui abrite la célébrissime Pagode des Parfums, où trois mois durant, a lieu la plus grande fête printanière…



La fête de la Pagode des Parfums est l’une des plus anciennes et des plus importantes de tout le nord du Vietnam. Celles et ceux qui décident d’y participer le font pour mettre toutes les chances de leur côté en début d’année...



«Quand l’année débute, j’aime bien me rendre en pèlerinage dans ce haut lieu spirituel. Ça m’apporte beaucoup de sérénité», nous dit une femme.

«Des fêtes printanières, il y en a beaucoup, mais on commence toujours par la Pagode des Parfums, qui est un lieu sacré du Bouddhisme», indique une autre.

«Le simple fait de venir là me procure un sentiment de bien-être et d’apaisement», déclare un homme.

La Pagode des Parfums est certes un sanctuaire bouddhiste, mais elle est aussi un haut lieu de la culture vietnamienne, comme le note Thich Minh Hiên, qui en est le prieur en plus d’être le chef adjoint du comité culturel de l’Église bouddhique du Vietnam.

«La pagode comprend un grand nombre d’ouvrages nichés entre rivière et montagne, offrant ainsi un paysage remarquable. Pendant les trois mois que dure la fête, elle accueille des pèlerins et des visiteurs venus de tout dans le pays: c’est du reste une tradition culturelle solidement ancrée, au Vietnam», nous dit-il.



Les gens qui se rendent à la Pagode y font en général des offrandes d’encens - le lieu doit son nom aux effluves parfumées qui s’en dégagent - et prient pour attirer le bonheur sur leurs familles…



«Au début de l’année lunaire, je viens ici pour prier, pour apporter paix, bonheur et prospérité à toute ma famille», indique une femme.

«Je prie pour que mes enfants et mes petits-enfants vivent en paix et en bonne santé», nous fait savoir une autre.

Située au bord du ruisseau Yên, au beau milieu des falaises calcaires de Huong Tich, la Pagode des Parfums est un vaste complexe de sanctuaires bouddhistes qui sont parfaitement intégrés à la nature. Très fréquenté pendant la période des fêtes, le site accueille des millions de pèlerins venus se recueillir et profiter d’un paysage d’exception. L’un des moments forts du pèlerinage est le gravissements des marches de pierre qui permettant d’atteindre la grotte Huong Tich, qui est véritablement le «saint des saints» de la Pagode…

Mais si pour beaucoup de gens, le fait de se rendre à la Pagode des Parfums s’apparente à un pèlerinage, avec tout ce que cela suppose de mysticisme, pour d’autres, il s’agit plutôt de faire une découverte touristique, ceci n’excluant pas cela, d’ailleurs… S’offrir une balade en barque, au fil de l'eau, à travers les grottes, les montagnes et les temples, est une expérience inoubliable.

Pour les Vietnamiens, se rendre à la Pagode des Parfums au début de l’année est une belle tradition qui témoigne d’une aspiration à une vie heureuse, mais également d’un attachement à la tradition avec un T majuscule… - VOV/VNA