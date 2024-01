Tien Giang (VNA) - Identifiant le pitaya comme l'un des fruits qui présente un avantage compétitif et apporte une valeur d'exportation élevée, la province de Tien Giang (Sud) a établi, à ce jour, une zone spécialisée dans les exportations de fruits du dragon de près de 8.600 hectares.



Cette zone spécialisée dans les exportations de fruits du dragon s'étend sur près de 8.600 hectares, principalement dans les districts de Cho Gao, Go Cong Tay, Go Cong Dong... La récolte annuelle est de près de 272.000 tonnes.



La province de Tien Giang a établi plus de 2.306 hectares de fruits du dragon répondant aux référentiels Bonnes Pratiques Agricoles (BPA ou GAP en anglais). La province se fixe comme objectif que d'ici 2025, 3.600 hectares de fruits du dragon garantiront les GAP.



Tien Giang compte 80 codes de culture de fruits du dragon avec une superficie de plus de 6.140 hectares, au service des exportations vers des marchés tels que le Japon, les États-Unis, la République de Corée, l'Australie... -VNA