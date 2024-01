Dak Lak (VNA) – Par délégation du président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê, le secrétaire général de l'AN et président du Bureau de l'AN, Bui Van Cuong, a remis samedi 27 janvier à la ville de Buôn Ma Thuôt 300 cadeaux pour le Nouvel An lunaire 2024 à la population de la province de Dak Lak (Hauts-Plateaux du Centre).

Par délégation du président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê, le secrétaire général de l'AN et président du Bureau de l'AN, Bui Van Cuong, remet 300 cadeaux pour le Nouvel An lunaire 2024 à la population de la province de Dak Lak (Hauts-Plateaux du Centre). Photo: VNA

Ces cadeaux témoignent de la gratitude du président de l'AN, Vuong Dinh Huê, démontrant l'inquiétude et les encouragements opportuns des dirigeants du Parti, de l'État et de l'AN envers la population de Dak Lak, en particulier les habitants des régions éloignées, isolées et zones de minorités ethniques.

C'est également la motivation pour le Comité du Parti, des autorités et de la population de la province de Dak Lak à redoubler d’efforts pour surmonter les difficultés et promouvoir les réalisations visant à poursuivre le développement socio-économique, contribuant à édifier la Patrie de plus en plus riche et belle, assurant la défense et la sécurité nationales.

A cette occasion, Bui Van Cuong a également transmis les paroles du président de l'AN Vuong Dinh Huê, souhaitant une nouvelle année prospère au Comité du Parti, aux autorités et au peuple de tous les groupes ethniques de la province de de Dak Lak.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Dak Lak, Nguyên Dinh Trung, a remercié le Parti, l'État et l'AN pour leur attention et leur soutien aux personnes de tous les groupes ethniques à l'occasion du Têt du Dragon 2024.

Il a déclaré que Dak Lak avait dépensé près de 80 milliards de dôngs pour distribuer les cadeaux du Têt destinés aux personnes de tous les groupes ethniques, en prenant bien soin des gens pour qu'ils profitent du chaleureux Têt traditionnel. -VNA