Hanoi (VNA) – Ils sont six Vietnamiens : Dông, Hung, Giap, Dung, Quang Linh et Tiên, tous venus en Angola en tant que travailleurs invités. Après avoir vécu des années en Angola et exercé de nombreux emplois, ils ont réalisé que l'agriculture dans la région de Bailundo était largement sous-développée, les gens cultivent principalement du maïs, ils savent à peine cultiver des légumes et de nombreuses terres restent vacantes. La vie des habitants était encore trop difficile. Après que Quang Linh a créé une ferme agricole, ils ont décidé de rester en Afrique et ont formé le groupe Team Africa. De là, le parcours d’introduction de la culture et de l'agriculture vietnamienne dans ce pays a tissé de belles histoires.

Les membres de la Team Africa lors une activité philanthrophique dans le village de Sanzala. Photo : Team Africa

Dans le village de Sanzala, de la province de Huambo — l’une des localités les plus pauvres d’Angola, les habitants étaient pauvres et manquaient de nourriture et de vêtements, alors Team Africa a pensé à un moyen de les aider. Après un long parcours, elle a réalisé de nombreuses améliorations telles que la production agricole, l’élevage du bétail, l’installation de lumières utilisant l’énergie solaire, la construction des maisons, des écoles, etc., contribuant ainsi à diffuser la belle image du pays et du peuple vietnamien en Afrique.

L’agriculture vietnamienne en Angola

ÀSanzala, les habitants n’ont jamais eu accès à l’eau potable, car le coût du forage des puits est trop élevé pour leurs maigres revenus. Conscients de cela, Quang Linh et Team Africa ont décidé de dépenser leur propre argent pour embaucher des foreurs de puits d’eau douce.

Le forage de puits est une innovation vietnamienne unique, car la population locale n’a jamais eu l’idée de creuser des puits ou des étangs pour obtenir de l’eau. Leur agriculture se fait principalement pendant la saison des pluies, où les sources d’eau sont abondantes. Pendant la saison sèche, ils doivent aller très loin pour obtenir de l’eau pour leur usage quotidien.

Quang Linh lors d’un forage du puit. Photo : Quanglinhvlogs

C’était un matin de week-end. Même si j’étais assez fatigué, mes amis et moi nous nous sommes quand même réveillés tôt et avons utilisé un véhicule spécialisé pour transporter des machines de Luanda à Bailundo afin de forer des puits pour les gens. En nous voyant de loin, des dizaines de personnes ont crié de joie. Ils ont levé les mains et abaissé progressivement chaque doigt, signifiant qu’ils comptaient les jours en attendant notre arrivée, s'est souvenu Quang Linh.

Pour la première fois dans la vie, le rêve d’une eau propre s’est réalisé pour le bonheur des gens. À ce jour, Quang Linh et Team Africa ont aidé les habitants à forer de nombreux puits d’eau potable.

Le climat en Angola est très rude, il y a 6 mois de pluie par an et 6 mois de sécheresse, les gens ont peu de connaissances en agriculture. Ils ne cultivent du maïs que pendant 6 mois de la saison des pluies, puis le stockent et cessent de travailler. Quand la sécheresse arrive, ils sortent le maïs pour le manger. Mais parfois, la sécheresse peut durer jusqu’à 8 mois, et la quantité stockée n’est pas suffisante, c’est pourquoi ils ont souvent faim.

Pendant ce temps, ils ne font rien pendant la saison de sécheresse. Par conséquent, moi-même et Team Africa leur avons montré la technique consistant à cultiver des vivrières et à faire descendre de l’eau des ruisseaux pour avoir de la nourriture à manger toute l’année, a raconté Quang Linh.

Photo : Team Africa

Ayant découvert l’agriculture sous-développée dans la région de Bailundo en raison du manque d’expérience agricole et du manque de conditions de production, Quang Linh et les membres de Team Africa ont eu l’idée de les guider pour cultiver des légumes vietnamiens. « Ici, les gens cultivent principalement du maïs, ils ne savent pas cultiver des légumes et de nombreuses terres sont abandonnées. La récolte de maïs est très maigre et le rendement est faible… Voyant cela, j’ai commencé à expérimenter la culture de légumes vietnamiens et l’effet a été très bon, car cet endroit a beaucoup de pluie et le sol est fertile », s'est souvenu Quang Linh.



À partir de l’expérience de culture de légumes vietnamiens et des bons résultats obtenus, les membres de Team Africa ont expliqué aux gens comment cultiver des variétés de légumes à court terme telles que des concombres, des tomates, des graines de moutarde vietnamiennes, en leur expliquant comment les récolter et même comment préparer des plats à partir des légumes comme les courges, les patates douces, les bananes, etc.

Les premiers lots de légumes ont été amenés au marché pour être vendus, rapportant une somme d’argent pour la reproduction. Team Africa a également appris aux gens comment creuser des fossés pour amener de l’eau dans les champs dans l’espoir de continuer à étendre le modèle de culture maraîchère à de nombreux autres ménages de la région.

Concernant le bétail, les habitants élèvent principalement des porcs et des chèvres, la productivité est donc faible. Le groupe les guide dans l’élevage d’animaux à haute productivité, en particulier des races de canards originaires du Sud du Vietnam. Car un canard pondeur en Angola coûte aussi cher qu’une chèvre. Jusqu’à présent, à partir de trois races de canards offerts par une famille vietnamienne d’outre-mer dans la ville de Luanda, les membres du Team Africa ont aidé les gens à faire la reproduction avec succès et cela promet de continuer à bien se développer.

L’élevage de chèvres dans la ferme de Quang Linh. Photo : Quanglinhvlogs

Actuellement, j’investis toujours dans la production agricole. J’ai acheté 14 hectares de terres en friche pour les transformer en ferme en Angola. Mon plus grand souhait est de construire la plus grande ferme de la région, de cultiver de nombreux produits agricoles comme le maïs, le riz, les oignons, les légumes… et d’élever des moutons et des chèvres, a fait savoir Quang Linh

Constatant que les gens n’avaient pas accès à l’électricité, Quang Linh a travaillé avec eux pour construire un système d’énergie solaire et l’installer dans chaque maison. Les travaux ont duré plusieurs jours. Alors qu’ils se préparaient à illuminer le village, tous les habitants se sont rassemblés en grand nombre, accueillant avec impatience les premières lumières illuminant leur campagne et la réalisation de leur souhait. Tout le monde était extrêmement ému, criant de joie et de bonheur.

Après une période de «labours», sa ferme est désormais verdoyante de légumes et de nombreux autres produits agricoles comme les bananes, le maïs, les pommes de terre, les oignons… Quang Linh et les membres du Team Africa élèvent également des chèvres et construisent des modèles d’agriculture sur ces terres auparavant incultes. Il y a eu des moments où Quang Linh a investi, mais échoué à cause des intempéries, ce qui l’a découragé. Mais chaque fois qu’il voit des gens en difficulté et essayant encore de s’améliorer, il continue son travail. «Lorsque je vais dans chaque endroit et que je rencontre des situations différentes, j’éprouve des émotions différentes. Mais je suis heureux lorsque les gens ont de la nourriture et des connaissances en agriculture pour cultiver leur propre nourriture et garantir qu’ils n’auront pas faim pendant l’année», a-t-il confié.

Un parcours difficile

En regardant les réalisations actuelles, Quang Linh et les membres de son équipe se souviennent qu’ils ont également échoué à plusieurs reprises. Parce que les variétés végétales importées du Vietnam ne sont pas adaptées aux conditions, au climat et au sol de l’Angola. En outre, l’agriculture n’est pas non plus favorable en raison du manque de nombreux types d’engrais organiques et de produits chimiques phytosanitaires. Le groupe a essayé de cultiver 10 variétés de riz vietnamien dans la zone agricole, mais n’a pas réussi. Dans un avenir proche, le groupe effectuera des recherches et tentera de faire de la culture dans d’autres régions de l’Angola. Pour les légumes et les fruits, au début, ils ne produisaient souvent pas de fruits ou avaient de petits fruits avec un faible rendement, mais avec l’expérience, les membres du groupe ont progressivement trouvé des techniques de soin pour en prendre soin et s’adapter au sol de l’Angola.

Pour avoir des terres appropriées pour une ferme, entre le moment où Quang Linh les a achetées jusqu’au moment où il a commencé à les exploiter, il a fallu près d’un an pour que les gens en profitent. Des dizaines de travailleurs vietnamiens et d’ouvriers angolais ont dû travailler dur pour labourer, déterrer les racines des arbres qui poussaient sous terre et améliorer la terre avant de pouvoir cultiver et élever du bétail.

Vu d’en haut, la ferme de Quang Linh est très visible. Entourée de vastes champs vides, d’un vaste sol de basalte rouge orangé, la ferme de Quang Linh possède à elle seule des espaces verts d’arbres plantés et des étables à bétail.

Dans les temps à venir, la ferme de Quang Linh prévoit de développer davantage de races pour un élevage diversifié, en optimisant la culture en se concentrant principalement sur la saison des pluies. De nombreux animaux que les Angolais n’ont jamais élevés chez eux comme les lapins, les canards, les cailles… sont également exploités par la ferme.

Cela dit, la manière de partager les bénéfices de la ferme de Quang Linh est très particulière. En cas de problème, il suffit de crier et les villageois se précipiteront pour aider. En plus de créer des emplois pour les autochtones, de fournir des conseils techniques agricoles et de payer des salaires mensuels (ou journaliers pour les employés saisonniers), le groupe applique également une politique de partage équitable des bénéfices.

Lors d’une récolte des pommes de terre. Photo : Quanglinhvlogs

Lorsqu’il y a des résultats en fin de saison, par exemple lors de la dernière saison sèche, l’équipe de Quang Linh réparti directement plus de 10 tonnes de pommes de terre entre les mains des agriculteurs. Cette approche est très appréciée, car elle part de bonnes intentions, apporte un soutien direct et pratique aux populations, crée de la cohésion et des bénéfices pour les agriculteurs.

Les sentiments pour les enfants angolais

Lorsque Quang Linh est attaché à la population angolaise, il fait toujours de son mieux non seulement pour la faire avoir à manger à suffisance, mais aussi pour que les enfants aient le meilleur développement possible. Dans les zones rurales pauvres, les gens ont encore beaucoup d’enfants, mais ils ne les laissent pas aller à l’école, ils doivent donc rester à la maison pour travailler. Quang Linh est donc allé au village pour encourager les gens à envoyer leurs enfants à l’école. Il a passé 2 ans à construire des écoles et il a maintenant construit de nombreuses écoles, aidant ainsi environ 5.000 enfants angolais à aller à l’école.

Les enfants ici grandissent dans la pauvreté, mais ils sont très affectueux. De nombreux enfants ne peuvent pas aller à l’école à cause de la pauvreté, c’est pourquoi je veux les guider et leur enseigner les plus petites choses. Je souhaite également apporter l’identité culturelle vietnamienne à la communauté africaine. J’apprends donc aux enfants à apprendre le vietnamien et à jouer à des jeux folkloriques comme faire voler des cerfs-volants pour se souvenir de ma propre enfance, a confié Quang Linh.



Des choses très vietnamiennes en Afrique

En plus des activités de production agricole et du soutien aux habitants pour améliorer leur qualité de vie, Team Africa mène également de nombreuses activités significatives.

L’inauguration d’une école contruite grâce à une grande importante contribution de la Team Africa. Photo : Quang Linh Vlog

Ils cuisinent souvent des plats traditionnels vietnamiens et invitent les habitants à les déguster. La première fois qu’ils ont dégusté des plats vietnamiens tels que le nem, le beignet de banane, les épinards sautés à l’eau, le porc braisé…, les gens ici se sont tous exclamés «c’est délicieux». Pour eux, il ne s’agit pas seulement de plats délicieux, mais aussi de l’opportunité d’apprendre à préparer de nombreux plats à partir des produits agricoles qu’ils produisent eux-mêmes. Pendant de nombreuses générations, les autochtones ne faisaient bouillir que des pommes de terre et du maïs, sans savoir que ces produits pouvaient préparer autant de plats délicieux.



Team Africa a célébré le Têt traditionnel vietnamien dans le village. Ils confectionnent des banh chung, préparent des rouleaux de printemps et des plats du Têt et invitent les gens à les déguster. Lors de la Fête de la Mi-automne, ils ont également décoré le bureau avec des lanternes d’étoiles et des portraits de l’oncle Hô. Ils ont également organisé la Journée des enseignants vietnamiens et sont venus offrir des fleurs aux enseignants des écoles.

Une grande lanterne d’étoile lors de la Fête de la Mi-automne vietnamienne organisée en Angola par la Team Africa. Photo : Team Africa.

Team Africa souhaite présenter l’identité culturelle vietnamienne à la population africaine. «Je suis très heureux que le peuple angolais connaisse la culture vietnamienne et veuille diffuser davantage la culture nationale à la communauté africaine», a déclaré fièrement Quang Linh.



De plus, Quang Linh et Team Africa aident également de nombreux habitants défavorisés, des Angolais qui l’ont suivi tout au long du processus d’établir sa carrière en Angola.

Sachant que Lindo envisageait d’organiser un mariage dans sa ville natale, mais que sa situation financière était très difficile, Quang Linh et Team Africa ont décidé de l’aider. Une cérémonie de fiançailles vraiment mémorable aux caractéristiques vietnamiennes a eu lieu en plein cœur de l’Angola. La cérémonie de fiançailles s’est déroulée à la façon vietnamienne. Le jeune couple a ensuite continué à bénéficier d’un accompagnement pour acheter un terrain et construire une maison spacieuse. Grâce à l’aide du groupe, Lindo parle désormais très couramment le vietnamien et sait cuisiner de nombreux plats vietnamiens. À l’heure actuelle, Lindo a un fils et une fille.

Après 6 ans de carrière en Afrique, Team Africa a fait beaucoup de choses que personne d’autre n’avait pu faire. Son de travail, de bénévolat, de partage et de présentation de l’image du Vietnam au peuple angolais a fait l’admiration de nombreuses personnes. Désormais, les habitants considèrent les membres de Team Africa comme des proches. Leurs vies se sont améliorées grâce à l’aide de l’équipe.



Les activités menées par Team Africa en Angola sont vraiment précieuses et très appréciées. Il faut un cœur chaleureux, de l’enthousiasme et de l’amour pour le travail afin de motiver et d’aider les membres qui ont mis en œuvre ces nobles activités en Angola, contribuant à confirmer la volonté des Vietnamiens de renforcer la solidarité internationale. – NDEL/VNA