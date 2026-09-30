Tourisme

Sur la route des régions patrimoniales, l’évasion ferroviaire Hanoi-Ninh Binh

Le train Hanoi-Ninh Binh a présenté ses services haut de gamme à des représentants d’organismes publics du tourisme et d’entreprises de voyage venus de tout le pays.

Dans le train Hanoi-Ninh Binh. Photo: Département du tourisme de la province de Ninh Binh
Dans le train Hanoi-Ninh Binh. Photo: Département du tourisme de la province de Ninh Binh

Hanoi (VNA) – L’expérience de voyage des touristes à Ninh Binh devrait monter en gamme, la province prévoyant de lancer un service ferroviaire de luxe d’ici quelques mois.

Le Comité populaire provincial et la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (Vietnam Railways) ont lancé, le 28 septembre, un trajet d’essai pour un train touristique «six étoiles» reliant Hanoi à Ninh Bình.

Ce train a proposé ses services haut de gamme à des invités représentant des responsables d’agences de tourisme et des entreprises du secteur du voyage venus de tout le pays.

Les participants ont fait part de leurs observations et évalué la connectivité entre Ninh Binh et les sites touristiques situés le long du trajet ferroviaire. Ils ont également discuté de projets visant à développer et à exploiter des produits touristiques ferroviaires reliant Ninh Binh à des destinations phares.

Placé sous le thème «Relier les régions patrimoniales », le lancement de ce nouveau train se veut un trait d’union entre l’histoire, la culture et les paysages de ces deux régions. Quand Hanoi incarne l'effervescence urbaine et le patrimoine historique et culturel de la capitale, Ninh Binh répond par la majesté de ses paysages naturels et l’authenticité de son terroir.

train-hanoi-ninh-binh.jpg
Des délégués et des touristes font l'expérience du trajet en train de Hanoi à Ninh Binh. Photo: Département du tourisme de la province de Ninh Binh

Nguyên Van Minh, directeur du Centre d’information et de promotion touristique de Ninh Binh, a indiqué que le produit fait actuellement l’objet d’études et d’ajustements supplémentaires, l’objectif étant de proposer des services quotidiens réguliers aux voyageurs dans les deux sens.

En combinant transport, services, culture, gastronomie et une ambiance conviviale à bord, ce train de 14 voitures offrira une expérience de voyage fluide, où l’aventure des visiteurs commence dès l’embarquement.

Depuis la gare de Ninh Binh, ils pourront facilement rejoindre les sites touristiques locaux pour des excursions à la journée, des séjours le temps d’un week-end ou des itinéraires plus longs. Parmi les lieux les plus recommandés figurent la nouvelle destination touristique de Thung Ui, l’ancienne capitale de Hoa Lu, le complexe paysager de Tràng An (inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO) et Bai Dinh, le plus vaste complexe de temples bouddhistes d’Asie du Sud-Est.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, Ninh Bình a accueilli, selon les estimations, plus de 21 millions de visiteurs, dont 2,4 millions de touristes internationaux.

La fréquentation touristique a augmenté d’environ 25,5% par rapport à la même période l’année précédente. Ces chiffres confirment l’attrait de la destination ; le train de luxe «six étoiles» devrait non seulement répondre aux attentes de plus en plus variées des voyageurs, mais aussi attirer davantage de visiteurs à Ninh Binh. — VNA

source
#train de luxe reliant Hanoi à Ninh Binh
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Pôle économique et commercial majeur, Ho Chi Minh-Ville dispose d’infrastructures adaptées à l’accueil des voyageurs d’affaires et des grands événements. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville distinguée à trois reprises aux World Travel Awards 2026

La métropole du Sud a remporté les titres de première destination du tourisme d’affaires en Asie 2026 (Asia's Leading Business Travel Destination 2026), de première destination des festivals et événements en Asie 2026 (Asia's Leading Festival & Event Destination 2026), ainsi que celui de meilleur organisme municipal du tourisme en Asie 2026 (Asia's Leading City Tourist Board 2026), attribué à son Service du tourisme.

Un artisan réalise une sculpture à partir de racines de bambou dans la vieille ville de Hoi An, sous les yeux de nombreux visiteurs venus découvrir cet art original. Photo : nhandan.vn

Le tourisme, un nouveau levier pour les villages de métiers

Le développement du tourisme dans les villages de métiers doit permettre de valoriser l’identité propre à chaque communauté, d’accroître les revenus des artisans et de préserver la transmission des savoir-faire ainsi que le mode de vie local.

la vice-présidente du Comité populaire municipal, Vu Thu Ha, présente le programme d’action pour mettre en œuvre la résolution n° 26-NQ/TW du 22 août 2026 sur le développement du tourisme vietnamien comme secteur économique de pointe. Photo: hanoimoi.vn

Hanoï vise 47,5 à 50,8 millions de visiteurs en 2030

Hanoï entend accélérer la transformation de son secteur touristique en misant sur la qualité, la transition numérique et le développement durable, avec pour objectif d’accueillir jusqu’à 50,8 millions de visiteurs et de porter les recettes touristiques à 250.000 milliards de dôngs d’ici 2030.

Durant les sept premiers mois de l'année 2026, la ville a accueilli plus de 1,2 million de touristes sud-coréens. Photo: VNA

Da Nang multiplie les offres pour attirer les touristes sud-coréens

Durant les sept premiers mois de l'année 2026, la ville a accueilli plus de 1,2 million de touristes sud-coréens, représentant 20,2 % du total des entrées internationales. Actuellement, environ 140 vols hebdomadaires relient Da Nang aux grandes villes sud-coréennes.

À Huê, les visiteurs privilégient les temples, les pagodes et le tourisme spirituel, dans une atmosphère paisible. Photo : VNA

Le tourisme vietnamien à l’aube d’un nouvel essor

Avec la croissance soutenue des arrivées internationales et la diversification des marchés, le tourisme vietnamien dispose de conditions favorables pour accélérer son développement en privilégiant désormais la qualité, l’innovation et la durabilité.

Cap sur Quang Ninh : Une saison 2026 sous le signe des géants des mers, ici au port de croisière international de Ha Long. Photo : baovanhoa.vn

Quang Ninh s’apprête à accueillir une vague de paquebots internationaux pour cette saison

Selon le calendrier d’exploitation pour 2026, le port international de croisière de Ha Long s’apprête à accueillir une vague continue de paquebots internationaux. Les autorités locales attendent ainsi des voyageurs en provenance de marchés clés tels que les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et la Chine, ainsi que de nombreuses autres nations européennes.

La beauté des rizières en terrasses de Pu Nhi, à Diên Biên

La beauté des rizières en terrasses de Pu Nhi, à Diên Biên

Avec leurs paysages singuliers, profondément ancrés dans l’identité culturelle locale et sublimés au fil des saisons, les rizières en terrasses de Pu Nhi s’imposent comme une destination touristique à fort potentiel, appelée à enrichir l’offre et à devenir un nouveau pôle d’attractivité pour le tourisme à Diên Biên.

Le forum sur le thème « Le tourisme MICE à la nouvelle ère» se tient à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville : le tourisme MICE en pilier stratégique du développement

Hô Chi Minh-Ville adopte une approche globale qui ne se limite plus à attirer des groupes de touristes ou des événements internationaux, mais vise aussi à créer de la valeur sur les plans économique, commercial et de l’investissement, à favoriser le développement des connaissances et à renforcer la marque de la destination.