Sur la route des régions patrimoniales, l’évasion ferroviaire Hanoi-Ninh Binh

Hanoi (VNA) – L’expérience de voyage des touristes à Ninh Binh devrait monter en gamme, la province prévoyant de lancer un service ferroviaire de luxe d’ici quelques mois.



Le Comité populaire provincial et la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (Vietnam Railways) ont lancé, le 28 septembre, un trajet d’essai pour un train touristique «six étoiles» reliant Hanoi à Ninh Bình.



Ce train a proposé ses services haut de gamme à des invités représentant des responsables d’agences de tourisme et des entreprises du secteur du voyage venus de tout le pays.



Les participants ont fait part de leurs observations et évalué la connectivité entre Ninh Binh et les sites touristiques situés le long du trajet ferroviaire. Ils ont également discuté de projets visant à développer et à exploiter des produits touristiques ferroviaires reliant Ninh Binh à des destinations phares.



Placé sous le thème «Relier les régions patrimoniales », le lancement de ce nouveau train se veut un trait d’union entre l’histoire, la culture et les paysages de ces deux régions. Quand Hanoi incarne l'effervescence urbaine et le patrimoine historique et culturel de la capitale, Ninh Binh répond par la majesté de ses paysages naturels et l’authenticité de son terroir.

Des délégués et des touristes font l'expérience du trajet en train de Hanoi à Ninh Binh. Photo: Département du tourisme de la province de Ninh Binh

Nguyên Van Minh, directeur du Centre d’information et de promotion touristique de Ninh Binh, a indiqué que le produit fait actuellement l’objet d’études et d’ajustements supplémentaires, l’objectif étant de proposer des services quotidiens réguliers aux voyageurs dans les deux sens.



En combinant transport, services, culture, gastronomie et une ambiance conviviale à bord, ce train de 14 voitures offrira une expérience de voyage fluide, où l’aventure des visiteurs commence dès l’embarquement.



Depuis la gare de Ninh Binh, ils pourront facilement rejoindre les sites touristiques locaux pour des excursions à la journée, des séjours le temps d’un week-end ou des itinéraires plus longs. Parmi les lieux les plus recommandés figurent la nouvelle destination touristique de Thung Ui, l’ancienne capitale de Hoa Lu, le complexe paysager de Tràng An (inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO) et Bai Dinh, le plus vaste complexe de temples bouddhistes d’Asie du Sud-Est.



Au cours des neuf premiers mois de 2026, Ninh Bình a accueilli, selon les estimations, plus de 21 millions de visiteurs, dont 2,4 millions de touristes internationaux.



La fréquentation touristique a augmenté d’environ 25,5% par rapport à la même période l’année précédente. Ces chiffres confirment l’attrait de la destination ; le train de luxe «six étoiles» devrait non seulement répondre aux attentes de plus en plus variées des voyageurs, mais aussi attirer davantage de visiteurs à Ninh Binh. — VNA

