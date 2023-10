Soc Trang (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a assisté lundi matin 9 octobre à la conférence annonçant la planification de la province de Soc Trang pour la période 2021-2030, avec une vision pour 2050.



Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, assiste à la conférence annonçant la planification de la province de Soc Trang pour la période 2021-2030, avec une vision pour 2050. Photo: VNA

Soc Trang vise l'objectif de développement d'ici 2030 de devenir une province bien développée du delta du Mékong. Elle se dotera de l'industrie, du commerce, des services et de l’agriculture moderne et durable ainsi que d’un système urbain développé dans une direction verte, intelligente et durable ; et sera capable de s’adapter au changement climatique.

D’ici 2050, Soc Trang deviendra une zone de développement dynamique du delta du Mékong associée au développement du port maritime de Trân Dê.

Soc Trang deviendra une province avec une économie bien développée dans le pays, fonctionnant selon les méthodes du gouvernement numérique, de l'économie numérique et de la société numérique pour les activités socio-économiques. Elle possédera des industries manufacturières et de services intelligentes avec des modèles d'économie numérique, d'économie verte et d'économie circulaire.

S’exprimant à à la cérémonie, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a exhorté la province à continuer à améliorer fortement l'environnement de l'investissement des entreprises, simplifier les procédures administratives, à construire un gouvernement électronique, en vue d’attirer davantage les investissements sur son sol.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA



Selon le vice-président du Comité populaire provincial, Lâm Hoang Nghiêp, Soc Trang se concentre sur l'investissement dans les infrastructures ; l’accélération de l’innovation, la promotion de la transformation numérique, le développement de l'économie numérique, de la société numérique en vue de créer des percées dans la réforme administrative et améliorer l'environnement des investissements des entreprises ; ainsi que le développement des ressources humaines associées à l'application des sciences, des technologies et de l'innovation. -VNA