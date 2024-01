Le président allemand Frank-Walter Steinmeier effectuera une visite d'État au Vietnam les 23 et 24 janvier. Photo : AFP/VNA

Berlin (VNA) - À l'invitation du président Vo Van Thuong et de son épouse, son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier et son épouse effectueront une visite d'État au Vietnam les 23 et 24 janvier. Outre le renforcement des relations d’amitié de longue date entre l'Allemagne et le Vietnam, via cette visite, le président Frank-Walter Steinmeier souhaite élargir et diversifier les relations politiques et économiques entre les deux pays.



C’est ce qu’a déclaré Gabriel Katzmarek, membre du Bundestag (Assemblée parlementaire), présidente du Groupe parlementaire d'amitié pour les relations avec les pays de l'ASEAN sur l'objectif et l'importance de sa visite, lors d’une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information en Allemagne.



La députée Gabriel Katzmarek a souligné que le « partenariat stratégique » était l'aspect le plus important des relations bilatérales. Le Vietnam est le partenaire commercial le plus important de l’Allemagne parmi les pays de l’ASEAN. Avec plus de 350 entreprises allemandes présentes au Vietnam, ces entreprises y ont créé environ 50.000 emplois. Dans le contexte où l’Allemagne cherche à diversifier ses relations économiques, commerciales et d’investissement, le Vietnam sera une destination très attractive pour les investisseurs allemands et, plus largement, européens, a-t-elle remarqué.



Selon Mme Gabriel Katzmarek, dans le domaine de la protection du climat et de la poursuite des objectifs de lutte contre le changement climatique, l'Allemagne considère le Vietnam comme un partenaire mondial et salue sa stratégie de « croissance verte ». La protection du climat doit continuer à être l'un des sujets les plus importants de la coopération vietnamo-allemande, a-t-elle insisté.



En outre, l'Allemagne peut continuer à soutenir fermement le Vietnam dans la résolution des défis causés par le changement climatique, en l'aidant à s'adapter et à développer sa stratégie de « croissance verte », a-t-elle affirmé.



Concernant les échanges culturels, la députée Gabriel Katzmarek a déclaré que de nombreuses organisations culturelles allemandes opèrent au Vietnam, créant ainsi un pont reliant les deux peuples et renforçant les relations entre les deux pays.



Enfin, concernant le potentiel de coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne et le Bundestag allemand, ainsi que les priorités de cette coopération dans les temps à venir, la députée Gabriel Katzmarek a déclaré que la coopération interparlementaire était un canal important, contribuant à promouvoir les relations bilatérales. –VNA