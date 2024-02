Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a présidé le 21 février à Hanoï une réunion pour discuter du projet de loi sur les industries de la défense, de la sécurité et la mobilisation industrielle.

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a rendu visite et travaillé avec le ministère de la Santé à l’occasion du 69e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens (le 27 février), soulignant la formation des ressources humaines du secteur de la santé. ​

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a adressé ses meilleurs vœux de Nouvel An lunaire aux organes de presse lors de leur premier briefing de 2024, les exhortant à relever les défis pour se développer et avoir de nouveaux produits plus attrayants et compétitifs.