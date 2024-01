Jakarta (VNA) - L'aéroport de Nusantara, dans la capitale Nusantara (IKN), dans le Kalimantan oriental, en Indonésie, devrait être achevé et pourra être testé en juillet 2024.



Le ministre indonésien des Transports, Budi Karya Sumadi, est optimiste quant au fait que la construction de l'aéroport de Nusantara dans la capitale Nusantara (IKN) se déroulera bien et pourra faire l'objet d'essais en juillet.



Cela a été transmis par le ministre après avoir vérifié l'avancement de la construction de l'aéroport de Nusantara dans la capitale Nusantara (IKN), mercredi 24 janvier.



"Nous constatons que la construction de l'aéroport se déroule bien. En juillet, on estime qu'elle sera terminée pour que nous puissions l'essayer", a-t-il déclaré dans un communiqué officiel rédigé jeudi 25 janvier.-VNA