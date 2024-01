Les zones industrielles du delta du fleuve Rouge ont attiré 390 projets d' IDE en 2023. Photo: VNA

Ha Nam (VNA) - En 2023, les zones industrielles, zones franches d'exportation et zones économiques des localités du delta du fleuve Rouge ont attiré 390 projets d’investissement direct étranger (IDE) et 97 projets vietnamiens, soit une hausse annuelle de 67,35%.Le total des nouveaux fonds et investissements additionnels s’est élevé à 13.172,5 millions de dollars (+74,6%) et 99.133 milliards de dongs (+ 107,1%).C’étaient Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Thai Binh, Hai Duong, Hung Yen et Ha Nam qui ont obtenu des résultats exceptionnels.Actuellement, le delta du fleuve Rouge compte 11 zones économiques d'une superficie de 442.224 hectares, 179 zones industrielles et zones franches d'exportation approuvées, d'une superficie totale de 49.348 hectares, dont 99 en activité. –VNA