Un stand de produits vietnamiens. Photo : VNA

Paris, 8 février (VNA) – Un événement d'une semaine visant à honorer les produits vietnamiens a été lancé le 7 février à l'hypermarché Carrefour du centre commercial Westfield Carré Sénart, en Seine-et-Marne, Île-de-France.Un stand de produits vietnamiens, particulièrement populaires à l'occasion de la fête du Nouvel An lunaire (Têt), se trouve à l'entrée principale de l'hypermarché, devant des stands vendant des produits d'autres pays asiatiques. Des banderoles rouges « Bonne année » en vietnamien, un plateau de cinq fruits et des gâteaux « Chung », plat typique du Têt, attirent l'attention des clients asiatiques et français.C'est la troisième année qu'un tel événement est organisé dans le réseau d'hypermarchés Carrefour, un groupe de distribution leader en France.De nombreux types de fruits et d'aliments transformés tels que rouleaux de printemps frits, nouilles, vermicelles, café et produits industriels sont vendus sur le stand du Têt de cette année.Vu Anh Son, chef du bureau commercial du Vietnam en France, a déclaré que l'événement montrait les efforts de toutes les parties - agences de représentation vietnamiennes en France, distributeurs et partenaires importateurs - pour promouvoir les produits agricoles et l'image du Vietnam auprès des consommateurs français.Franck Kenner, PDG de Carrefour France, a déclaré que sa chaîne d'hypermarchés était toujours attentive à la diversité des produits proposés aux consommateurs français et vietnamiens.De nombreux produits culinaires vietnamiens, à la fois délicieux et bons pour la santé, sont appréciés des consommateurs français.Il a déclaré que Carrefour souhaitait diversifier sa gamme de produits et espérait avoir davantage de produits alimentaires vietnamiens dans ses rayons afin de répondre à la demande des consommateurs français. - VNA