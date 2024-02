Des produits vietnamiens présentés au Biofach 2024. Photo: VNA

Berlin (VNA) - Huit entreprises vietnamiennes ont participé à Biofach 2024, un salon leader mondial de l'alimentation biologique, qui s'est terminé le 16 février dans la ville de Nuremberg, le land de Bavière, dans le sud de l'Allemagne.



Cet événement fait partie du programme national de promotion du commerce de l'Association d'Agriculture Biologique du Vietnam (VOAA). Avec sa détermination de continuer à présenter des produits agricoles biologiques au monde entier, le Vietnam participe à ce salon pour la 7e année consécutive.



Lors du salon, Mme Do Viet Ha, représentante du Service commercial du Vietnam en Allemagne, a rencontré des entreprises et salué les efforts de la VOAA pour accéder au marché européen. Le Service commercial du Vietnam s'engage à coordonner et à fournir un meilleur soutien pour attirer davantage d'entreprises à Biofach dans les années à venir, a-t-elle déclaré.



Cette année, les produits des entreprises vietnamiennes étaient plutôt typiques et ont suscité un grand intérêt de la part des clients. Ils comprenaient la sauce soja à base de nectar de noix de coco, le sucre et le vinaigre à partir de fleurs de noix de coco, ainsi que des pailles d'herbe, des pailles de bambou et certains produits agricoles biologiques tels que le poivre, la cannelle, l'anis et les noix de cajou.



Le salon a attiré plus de 3 000 stands venant de 100 pays et territoires du monde entier, qui ont présenté les produits les plus récents, les plus innovants et tournés vers l'avenir, contribuant ainsi à créer l'une des expositions les plus complètes en matière d'alimentation biologique. -VNA