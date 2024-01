Les prix de détail de l'essence ont été légèrement révisés à la baisse lors du dernier ajustement du 4 janvier. Photo : VNA

Hanoï, 4 janvier (VNA) - Les prix de détail de l'essence ont été légèrement révisés à la baisse lors du dernier ajustement du 4 janvier par le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère des Finances.En conséquence, le prix du biocarburant E5 RON92 a été plafonné à 21.006 dongs (0,86 dollars) par litre, en baisse de 180 dongs par litre, tandis que celui du RON95-III a été réduit de 232 dongs par litre pour ne pas dépasser 21.916 dongs.Dans le même temps, les prix du pétrole ont également été ajustés à la baisse, le diesel et le kérosène étant vendus à un maximum de 19.368 dongs par litre et 19.957 dongs par litre, en baisse respectivement de 420 dongs et 500 dongs. Le prix du pétrole de mazut a baissé de 190 dongs pour ne pas dépasser 15.495 dongs par kilogramme.Dans le cadre de cet ajustement, les deux ministères ont décidé d'utiliser le fonds de stabilisation des prix de l'essence pour l'huile de mazout, à 300 dongs par kilogramme.Depuis le début de l'année 2023, les prix de l'essence ont connu 38 ajustements, 19 fois plus élevés, 15 fois plus bas et cinq fois inchangés. - VNA