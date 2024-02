Selon les statistiques des entreprises de transformation et d'exportation des produits agricoles, actuellement, le coût du transport représente plus de 60% du coût logistique total du Vietnam. Photo : VNA Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Selon les statistiques des entreprises de transformation et d'exportation des produits agricoles, actuellement, le coût du transport représente plus de 60% du coût logistique total du Vietnam, contre environ 30 % enregistrés dans d'autres pays.

Le président du conseil d'administration de Vina T&T Import Export Trading Service Co., Ltd, Nguyen Dinh Tung, a déclaré que les coûts logistiques équivalaient à 30% des revenus de son entreprise, sans parler de l'irradiation des fruits.

De nombreux exportateurs de fruits préfèrent le transport aérien pour conserver la fraîcheur de leurs exportations plus longtemps. Cependant, leur portefeuille pourrait être touché si les compagnies aériennes étrangères ajustaient leurs coûts de transport, a-t-il expliqué.

La directrice des communications de l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP), Le Hang, a déclaré qu'au milieu de l'escalade des tensions en mer Rouge, les paquebots étrangers ont été ceux qui ont décidé d'augmenter le coût du transport maritime et d'autres services connexes.



En moins d’un mois, les prix du fret maritime vers le Canada, les États-Unis et l’UE ont augmenté de 80 %, voire de 300 %, parce que les tensions géographiques ont contraint les paquebots à dévier leurs itinéraires, entraînant par la suite des livraisons plus longues et des dépenses plus élevées.

Sur ce sujet, Ho Quoc Luc, président du conseil d'administration de la société par actions Sao Ta Foods a souligné que les coûts logistiques avaient fortement fluctué au cours des quatre dernières années ajoutant que l'expédition d'un conteneur vers les États-Unis coûte désormais entre 13.000 et 14.000 dollars, contre 3.000 dollars avant la pandémie de COVID-19.

Il a ajouté que des coûts logistiques élevés pourraient obliger les exportateurs à vendre leurs produits sur des marchés proches tels que la Chine, la République de Corée et le Japon.

Outre la question de transport, celle de la chaîne logistique comme le stockage frigorifique et le stockage à long terme constituent également actuellement des obstacles pour ces produits agricoles.



Selon Tran Thanh Hai, directeur adjoint du département d'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, actuellement, le canal de Panama est à sec, les navires qui y transitent doivent également réduire leur charge, ce qui affecte le transport des marchandises exportées. Par conséquent, le pays calcule également un plan de transport de secours temporaire pour cette route afin d'acheminer des marchandises vers les États-Unis et l'Europe.

Les experts en logistique ont déclaré que le Vietnam possède des atouts en matière d'exportation ainsi qu'un potentiel d'élargissement des services logistiques pour servir le transport de marchandises.

Elias Abraham, directeur général de la Sarl des services Zim Intergrated Shipping à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'il y a 15 ans, il n'existait aucun service pour acheminer des marchandises vers l'UE et les États-Unis. Cependant, plus de 200 routes maritimes ont été établies, ce qui fait du Vietnam une star du secteur de la logistique.

En outre, les experts estiment également que le Vietnam doit développer des centres logistiques de manière variée et promouvoir l'application de technologies de transformation modernes dans la logistique pour améliorer les coûts.



Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Tran Duy Dong, a souligné que pour améliorer la compétitivité du secteur logistique vietnamien dans le contexte d'intégration économique internationale et de quatrième révolution industrielle, il est nécessaire de compléter les politiques et les cadres juridiques concernant les services logistiques. Parallèlement aux infrastructures logistiques, le pays doit améliorer les infrastructures en la matière, continuer à revoir ses plans directeurs pour assurer l'harmonie entre le système de transport et les objectifs de développement du secteur logistique.-VNA