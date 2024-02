New York (VNA) - Le gouvernement vietnamien gère de manière globale la production, l’utilisation et le transport d’armes conformément à la loi vietnamienne, a déclaré la ministre conseillère Lê Thi Minh Thoa, représentante permanente adjointe du Vietnam auprès de l’ONU.

Une vision de la réunion du Comité préparatoire, à New York, le 12 février. Photo : VNA Une vision de la réunion du Comité préparatoire, à New York, le 12 février. Photo : VNA

La diplomate a fait cette déclaration dans son discours prononcé lors d’une réunion tenue lundi 12 février à New York par le Comité préparatoire de la quatrième Conférence de l’ONU chargée d’examiner les progrès accomplis dans l’exécution du Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects.

Elle a partagé ses préoccupations concernant les conséquences négatives du commerce illégal des armes légères et de petit calibre, affirmant que cela augmenterait la violence et l’instabilité et aurait de graves conséquences sur la paix et la sécurité internationales.

Dans ce contexte, la lutte contre le commerce illégal des armes légères et de petit calibre (ALPC) devrait être placée dans un cadre d’action plus large pour contribuer à renforcer la sécurité internationale, rechercher des solutions, prévenir les conflits et la criminalité et promouvoir le développement, a-t-elle ajouté.

La représentante vietnamienne a souligné la nécessité de respecter le droit international et la Charte de l’ONU, de garantir le droit de produire, d’importer et de posséder des armes légères et de petit calibre pour la sécurité et la défense nationales.

Les lois et documents juridiques vietnamiens stipulent clairement que les armes légères et de petit calibre et les équipements connexes servent uniquement à des fins de défense et de sécurité nationales, et que l’importation d’armes, sauf autorisation de l’État, est interdite. Les actes illégaux de transport, d’utilisation et de commerce d’armes et d’explosifs constituent des infractions pénales, a-t-elle indiqué.

Le Vietnam a participé aux mécanismes régionaux pertinents, notamment aux réunions ministérielles de l’ASEAN sur la criminalité transnationale et aux réunions dans le cadre du forum régional de l’ASEAN. Le Vietnam et les pays de l’ASEAN ont discuté et approuvé en août dernier la Déclaration de l’ASEAN sur la lutte contre la contrebande d’armes.

A cette occasion, la ministre conseillère Lê Thi Minh Thoa a réaffirmé l’engagement du Vietnam à mettre en œuvre des mesures et à se coordonner avec les partenaires concernés pour atteindre les objectifs du programme.

Le Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects a été adopté par tous les États membres de l’ONU en 2001.

La conférence d’examen de la mise en œuvre du Programme d’action se tient tous les six ans, à la suite de la réunion du Comité préparatoire. Cette réunion du Comité préparatoire de la quatrième Conférence de l’ONU devrait s’achever le 16 février. – VNA