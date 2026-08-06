Environnement

Le Vietnam renforce sa stratégie face au changement climatique

Le gouvernement vietnamien a adopté un programme d'action ambitieux pour mettre en œuvre les orientations du Parti en matière de protection de l'environnement et d'adaptation au changement climatique. Axé sur la transition verte, l'économie circulaire et le renforcement de la résilience face aux catastrophes naturelles, ce plan fixe les priorités nationales jusqu'en 2030, avec une vision à l'horizon 2045.

De nombreux canaux d'irrigation à Can Tho sont à sec sous l'effet des fortes chaleurs prolongées. Photo: VNA
De nombreux canaux d'irrigation à Can Tho sont à sec sous l'effet des fortes chaleurs prolongées. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le gouvernement vietnamien a adopté la Résolution n° 208/NQ-CP, approuvant son programme d'action visant à mettre en œuvre la Conclusion n° 75-KL/TW du 28 juillet 2026 du Comité central du Parti (14e mandat) sur la protection de l'environnement et l'adaptation proactive au changement climatique dans la nouvelle période.

Ce programme entend garantir la direction globale et directe du Parti, renforcer le rôle moteur de l'État dans le développement, tout en mobilisant la supervision du Front de la Patrie du Vietnam ainsi que la participation de l'ensemble du système politique, du secteur privé et de la population.

Il traduit de manière concrète et en temps opportun les orientations, objectifs, missions et solutions définis dans la Conclusion n° 75-KL/TW et le Programme d'action n° 31-CTr/TW, afin d'améliorer sensiblement la gouvernance environnementale, de renforcer l'adaptation au changement climatique et d'accélérer le développement d'une économie verte, circulaire et bas carbone. Il servira également de cadre de référence aux ministères, organes de rang ministériel et comités populaires provinciaux et municipaux pour élaborer leurs propres plans de mise en œuvre de manière cohérente et efficace.

Le programme définit les priorités pour la période 2026-2030, avec une vision à l'horizon 2045, selon un principe de responsabilités clairement attribuées : une seule autorité chef de file est désignée pour chaque mission, avec des partenaires, un calendrier, des objectifs, des ressources et des résultats attendus précisément définis, afin d'en garantir le suivi, l'évaluation et la responsabilisation.

Le gouvernement définit neuf axes d'action : renforcer la sensibilisation et l'éducation du public en faveur de la protection de l'environnement et de l'adaptation au changement climatique ; perfectionner le cadre institutionnel et juridique ; mobiliser et utiliser efficacement les ressources ; résoudre les problèmes environnementaux les plus urgents et prévenir les pollutions ; préserver la nature et la biodiversité ; améliorer l'adaptation au changement climatique et réduire les risques de catastrophes naturelles ; accélérer la transition verte vers une économie circulaire et bas carbone tout en renforçant la gestion des émissions de gaz à effet de serre ; promouvoir la science, les technologies, l'innovation, la transformation numérique et le développement des ressources humaines ; enfin, approfondir la coopération et l'intégration internationales.

Parmi les priorités figure la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et dans les grandes agglomérations, ainsi que l'amélioration de la qualité des eaux des bassins fluviaux, canaux, lacs et sections de rivières prioritaires. Le programme prévoit également d'accélérer les investissements dans les infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées urbaines, des zones industrielles et des villages de métiers, tout en maîtrisant les charges polluantes dans les zones écologiquement sensibles.

Il met aussi l'accent sur l'amélioration du tri des déchets ménagers afin de soutenir l'économie circulaire, le développement intégré des systèmes de collecte, de transport, de réemploi, de recyclage et de valorisation énergétique des déchets, la réduction de la mise en décharge et le renforcement de la responsabilité élargie des producteurs et importateurs ainsi que du marché des matières premières secondaires.

Le texte prévoit par ailleurs d'anticiper et de gérer les nouveaux types de déchets issus de la transition verte, tout en contrôlant l'importation de technologies et d'équipements obsolètes, gourmands en ressources ou susceptibles de provoquer des pollutions.

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À Ca Mau, des drones thermiques renforcent la surveillance et la prévention des incendies de forêt. Photo: VNA

La lutte contre la pollution dans les villages de métiers sera intensifiée, parallèlement au développement d'activités rurales plus vertes, circulaires et durables. Une attention particulière sera également portée aux zones d'exploitation et de transformation minières, aux sites contaminés par des produits chimiques ou des pesticides, ainsi qu'aux autres foyers majeurs de pollution.

Les investissements seront orientés vers des infrastructures plus résilientes face aux typhons, aux inondations, aux sécheresses, à la salinisation et à l'élévation du niveau de la mer. Le développement de villes résilientes au changement climatique constituera également une priorité, avec un accent particulier sur la réduction des inondations provoquées par les pluies extrêmes et les marées dans les grandes villes.

Enfin, le Vietnam développera des modèles d'agriculture intelligente, sobres en émissions de gaz à effet de serre et adaptés au changement climatique. Le gouvernement entend également renforcer les capacités des forces de secours et des dispositifs d'intervention en cas de catastrophe naturelle, mettre en œuvre des solutions d'adaptation fondées sur la nature, les écosystèmes et les communautés dans les régions les plus exposées - notamment les régions montagneuses du Nord, le littoral du Centre et le delta du Mékong - et poursuivre la réorganisation des zones d'habitation en relocalisant les populations vivant dans les secteurs à haut risque, tout en garantissant leurs moyens de subsistance et un meilleur accès aux services de santé. -VNA

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