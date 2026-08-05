Environnement

Le typhon Kujira change de trajectoire et s’éloigne des côtes du Vietnam

Selon le NCHMF, la trajectoire prévue indique qu’il est peu probable que Kujira affecte les zones côtières ou le territoire continental du Vietnam. Toutefois, les eaux du sud-est de la partie nord de la Mer Orientale continueront de connaître une mer agitée sous l’influence de la circulation de la tempête, avec des rafales atteignant 102 km/h.

Le typhon Kujira devrait s'éloigner du Vietnam, s'affaiblir pour se transformer en une dépression tropicale et se dissiper sans toucher le territoire continental du pays. Photo : NCHMF
Le typhon Kujira devrait s'éloigner du Vietnam, s'affaiblir pour se transformer en une dépression tropicale et se dissiper sans toucher le territoire continental du pays. Photo : NCHMF

Hanoi (VNA) – Le typhon Kujira – la troisième tempête à se former cette année en Mer Orientale – devrait s’éloigner du Vietnam, s’affaiblir pour devenir une dépression tropicale et se dissiper sans toucher terre au Vietnam, Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

À 4 heures du matin le 5 août, le typhon évoluait au-dessus des eaux du sud-est de la partie nord de la Mer Orientale. Les vents soutenus maximaux près du centre atteignaient 62 à 74 km/h, avec des rafales allant jusqu’à 102 km/h, alors que la tempête se déplaçait vers l’est à une vitesse d’environ 10 km/h.

Selon les prévisionnistes, Kujira devrait prendre une trajectoire est-nord-est au cours des prochaines 24 heures, à une vitesse de 5 à 10 km/h.

D’ici 4 heures du matin le 6 août, la tempête devrait se déplacer vers les eaux situées au nord-ouest de l’île de Luçon, aux Philippines, avant de s’affaiblir pour devenir une dépression tropicale, avec des vents soutenus atteignant 61 km/h et des rafales à 88 km/h.

Au matin du 7 août, la dépression tropicale devrait poursuivre sa progression vers l’est-nord-est, au nord-est de Luçon, avant de s’affaiblir pour devenir une zone de basse pression.

Selon le NCHMF, la trajectoire prévue indique qu’il est peu probable que Kujira affecte les zones côtières ou le territoire continental du Vietnam.

Toutefois, les eaux du sud-est de la partie nord de la Mer Orientale continueront de connaître une mer agitée sous l’influence de la circulation de la tempête, avec des rafales atteignant 102 km/h. Les vagues devraient atteindre 2 à 4 mètres.

Le NCHMF a averti que les navires opérant dans les zones touchées devaient rester vigilants face aux orages, aux trombes marines, aux fortes rafales de vent et aux vagues élevées.

Bien que le typhon ne devrait pas toucher terre au Vietnam, les météorologues ont conseillé à la population de continuer à suivre les prévisions officielles alors que la saison des tempêtes 2026 du pays entre dans sa phase de pic d’activité.

Par ailleurs, les conditions météorologiques sur le Vietnam continental au début du mois d’août sont principalement régies par un creux barométrique et la mousson du sud-ouest, plutôt que par le typhon Kujira.

Ces systèmes météorologiques apportent des précipitations modérées à fortes sur certaines parties du Nord et du Centre-Nord du pays ; les autorités ont émis des avertissements concernant des crues soudaines, des glissements de terrain et des inondations localisées.

Selon les prévisions saisonnières du Vietnam, la Mer Orientae aborde le pic de la saison des tempêtes de 2026, qui s’étend généralement jusqu’en septembre. Les météorologues anticipent la formation d’un nombre accru de cyclones et de dépressions tropicaux dans le nord-ouest du Pacifique durant cette période, certains étant susceptibles d’affecter le Vietnam.

Les météorologues ont conseillé à la population de ne pas relâcher de vigilance, tout en évitant de s’inquiéter outre mesure des tempêtes éloignées du pays. Ils ont exhorté le public à suivre les bulletins officiels afin de rester informé et prêt à faire face à tout changement des conditions météorologiques. – VNA

source
#typhon Kujira
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Des officiers et soldats du poste-frontière de Chieng On dégagent une route après un glissement de terrain. Photo : VNA

Pluies diluviennes dans le Nord : 4 victimes et de nombreux dégâts matériels

Les fortes pluies, accompagnées d'orages et de vents violents, survenues entre le 31 juillet et le 2 août, ont causé des pertes humaines et des dégâts matériels dans plusieurs provinces du Vietnam. Les autorités centrales et locales ont mobilisé leurs moyens pour secourir les populations, réparer les dommages et renforcer les mesures de prévention face à la poursuite des intempéries.

Des installations solaires contribuent au développement des énergies propres dans la province de Hà Tinh. Photo : VNA

Énergie : le Vietnam mise sur les économies d’électricité

Confronté à une demande d’électricité en forte hausse, le Vietnam intensifie les mesures d’économie d’énergie et encourage le développement du solaire en toiture. Cette mobilisation des entreprises, des collectivités et des citoyens contribue à renforcer la sécurité énergétique nationale et à soutenir la transition verte.

La cascade Dray Sap située dans le géoparc mondial UNESCO de Dak Nong. Photo: VNA

Le géoparc mondial UNESCO de Dak Nong prépare sa réévaluation de 2027

S'étendant sur près de 4 760 km², répartis dans 22 communes et quartiers de l'ouest de la province de Lam Dong, le géoparc est le fruit de millions d'années d'activité géologique et d'éruptions volcaniques. Ce processus a façonné un réseau de cavités volcaniques basaltiques exceptionnel, considéré comme l'un des plus remarquables d'Asie du Sud-Est.

VETC, filiale de Tasco, a annoncé avoir connecté plus de 350 bornes de recharge à travers le pays. Photo : VNA

VETC couvre 50 % du réseau de recharge multimarque un mois après son lancement

VETC Trạm sạc donne désormais accès à plus de 350 bornes de recharge à travers le pays. Cette couverture répond dans l'ensemble aux besoins de déplacement interprovincial des utilisateurs de véhicules à énergies nouvelles, tout en contribuant au développement d'un réseau de recharge multimarque au Vietnam.

Anthony Grandpierre, directeur des opérations de Messer pour l'Asie du Sud-Est. Photo : Bnews

Le Vietnam, un marché stratégique pour les gaz industriels bas carbone

Le groupe allemand Messer considère le Vietnam comme l'un de ses marchés les plus prometteurs en Asie du Sud-Est et prévoit d'y développer son offre de gaz industriels bas carbone, notamment d'hydrogène à faibles émissions, afin d'accompagner la transition énergétique de l'industrie vietnamienne.

Deux des six loris écarlates (Eos bornea) détenus sans documents attestant de leur provenance légale dans un élevage d’animaux sauvages du hameau de Phuoc Hôi A, dans la commune de Phuoc Thanh. Photo diffusée par la VNA

Une affaire de détention et de trafic de 104 animaux sauvages poursuivie en justice

Au total, 104 animaux sauvages ont été recensés : 92 tortues sillonnées d’Afrique (Centrochelys sulcata) de différentes tailles, six loris écarlates (Eos bornea) et six conures à joues vertes (Pyrrhura molinae). Ces animaux sont soumis à la réglementation forestière vietnamienne et sont inscrits à l’Annexe II de la CITES.

Les produits bioplastiques de BUYO Bioplastics sont fabriqués à partir de drêches de brasserie et de bagasse de canne à sucre. Photo : nhandan.vn

Le Vietnam mise sur une gestion du plastique tout au long de son cycle de vie

Des politiques fondamentales, notamment la Loi sur la protection de l'environnement de 2020, le mécanisme de Responsabilité Élargie du Producteur (EPR), le Plan d'action national sur la gestion des déchets plastiques océaniques à l'horizon 2030, ainsi que le projet de développement de l'économie circulaire ont été promulguées pour viser à instaurer les fondations d'une production et d'une consommation durables tout en réduisant progressivement l'usage du plastique jetable.

Le paysage de désolation laissé par les crues dans la commune de Muong Than, province de Lai Chau. Photo: VNA

Les catastrophes naturelles causent d'importants dégâts dans les provinces montagneuses du Nord

Les fortes pluies, les crues, les crues éclair et les glissements de terrain qui ont frappé les provinces montagneuses du Nord ont fait quatre morts, neuf blessés et quatre disparus, tout en provoquant d'importants dégâts aux habitations, aux cultures et aux infrastructures. Les autorités locales poursuivent les opérations de secours et de rétablissement, tandis que de nouvelles pluies sont attendues dans les prochains jours.