Hanoï (VNA) - A l'heure actuelle, le Vietnam assure non seulement la consommation nationale, mais exporte également des dizaines de millions de tonnes de produits alimentaires. Le Vietnam peut garantir la sécurité alimentaire dans toutes les circonstances, a affirmé le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien.Selon lui, avec une production de riz de 43 millions de tonnes, le Vietnam fournira plus de 7,5 millions de tonnes de riz au marché mondial cette année, contribuant ainsi à garantir la sécurité alimentaire dans le monde.De nombreux pays sont toujours confrontés à une hausse des prix alimentaires, ce qui accroît les pressions inflationnistes. Plusieurs pays ont dû lancer des solutions pour stabiliser le marché du riz comme le resserrement des exportations, l'augmentation des importations pour augmenter les réserves...La Résolution n° 34/NQ-CP du 25 mars 2021 du gouvernement sur la garantie de la sécurité alimentaire nationale pour 2030, exige de maintenir de façon stable d'ici 2030 3,5 millions d'hectares de terres rizicoles, avec une production annuelle d'au moins 35 millions de tonnes, et des exportations d’environ 4 millions de tonnes de riz.S'agissant d'autres produits, le Vietnam est capable de produire 19 millions de tonnes de fruits et légumes, 7,6 millions de tonnes de viande, 18,5 milliards d'œufs, 1,2 million de tonnes de lait, plus de 9 millions de tonnes de produits aquatiques... Cela constitue également un élément important qui permet au Vietnam de garantir la sécurité alimentaire dans toutes les circonstances.Cependant, la production alimentaire au Vietnam a des impacts négatifs sur l'environnement, notamment la dégradation des sols, de l'eau, des forêts et de la biodiversité agricole.