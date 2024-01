La vieille ville de Hoi An. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - En janvier 2024, le Vietnam a accueilli plus de 1,5 million de touristes étrangers, soit une hausse de 10,3% par rapport au mois précédent et de 73,6% par rapport à la même période de 2023, a annoncé le 29 janvier l'Office général des statistiques.

Ce résultat s'explique par la mise en œuvre généralisée de la politique nationale de promotion du tourisme.



Les arrivées par voie aérienne ont représenté 85,1% du total, celles par voies routière et maritime, 11,7% et 3,2% respectivement. Les recettes des services d'hôtellerie-restauration ont augmenté de 10,2% avec un chiffre d'affaires estimé à 58 900 milliards de dôngs.

Récemment, 25 localités et entreprises vietnamiennes ont reçu des Prix du tourisme de l'ASEAN (ASEAN Tourism Awards 2024) lors d'une cérémonie organisée dans le cadre du Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF2024). Les prix du tourisme de l'ASEAN ont été attribué aux produits touristiques des dix pays membres dans six catégories: Prix de l'hôtel vert de l'ASEAN ; Prix de la ville de tourisme propre de l'ASEAN ; Prix ASEAN MICE pour les salles de réunion ; Prix ASEAN MICE pour le lieu d'exposition ; Prix ASEAN MICE pour les lieux d'événements et Prix ASEAN du tourisme durable, thème du tourisme culinaire. -VNA