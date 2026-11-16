Le Vietnam accélère le rapatriement de son patrimoine culturel conservé à l’étranger



Hanoï (VNA) – La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a signé la décision n° 2196/QD-TTg approuvant le projet de rapatriement au Vietnam d’œuvres d’art majeures et de biens du patrimoine culturel d’origine vietnamienne répondant aux critères de trésors nationaux ou d’antiquités rares et précieuses actuellement conservés à l’étranger.



L’objectif général du projet est de mettre en place un dispositif cohérent de mécanismes, de politiques et de mesures visant à rechercher, identifier et authentifier la provenance de ces objets, à constituer leurs dossiers, à mener des actions de sensibilisation et des négociations, à procéder à leur acquisition ou à en accepter le don ou le transfert, ainsi qu’à recourir à d’autres moyens légaux pour assurer leur retour au Vietnam.



Cette démarche devra être conforme à la Loi de 2024 sur le patrimoine culturel, à la Convention de l’UNESCO de 1970 et aux autres traités internationaux auxquels le Vietnam est partie. Elle vise à contribuer à la protection de la souveraineté culturelle, à la reconstitution de la mémoire historique ainsi qu’à l’enrichissement et à la consolidation des collections nationales.



100 % des objets rapatriés seront gérés et conservés conformément à la loi



Pour la période 2026-2030, le projet prévoit d’achever l’identification et l’établissement d’une liste des œuvres d’art majeures et des biens du patrimoine culturel d’origine vietnamienne répondant aux critères de trésors nationaux ou d’antiquités rares et précieuses conservés à l’étranger. Il prévoit également l’élaboration et la promulgation de directives techniques et de procédures de rapatriement, afin d’en garantir la mise en œuvre uniforme dans l’ensemble du pays.



L’objectif est de garantir que 100 % des objets rapatriés soient enregistrés, inventoriés, gérés, conservés et valorisés conformément aux dispositions légales. Des mesures de conservation et de protection, ainsi que des modalités d’exposition adaptées à la nature, à la valeur et à l’état de chaque objet, seront mises en place. L’ensemble des dossiers collectés sera numérisé et intégré à la Base de données nationale sur le patrimoine culturel.



Le projet prévoit également de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, notamment par le partage d’informations, la recherche de provenance et la promotion de leur restitution et de leur rapatriement. Au moins 50 sessions de formation seront organisées à l’intention des cadres spécialisés dans l’expertise, la négociation et le droit international.



Pour la période 2031-2035, le projet prévoit de traiter au moins 50 dossiers d’objets relevant des groupes A, B et C et de rapatrier au moins 30 objets. La liste et la base de données seront régulièrement actualisées. Au moins 60 sessions de formation seront organisées à l’intention des cadres spécialisés, avec pour objectif de constituer progressivement un corps d’experts nationaux.



Les principales missions du projet



Le projet prévoit d’établir un répertoire des œuvres et objets concernés afin d’en identifier et d’en authentifier la valeur, d’élaborer des directives techniques et des procédures de rapatriement adaptées à chaque catégorie d’objets, ainsi que d’intégrer les informations relatives aux œuvres d’art majeures et aux biens du patrimoine culturel d’origine vietnamienne conservés à l’étranger dans la Base de données nationale sur le patrimoine culturel.



Il vise également à mettre en place un mécanisme de coordination interministérielle et à renforcer la diplomatie culturelle afin de faciliter les démarches de recherche, de négociation et de rapatriement.



Pour assurer sa mise en œuvre, le projet prévoit de perfectionner les mécanismes et les politiques en vigueur, de mobiliser les ressources nécessaires, de renforcer les compétences des personnels spécialisés, de diversifier les modalités d'acquisition et de réception des objets, tout en améliorant leur valorisation après leur retour au Vietnam. Le renforcement de la coopération internationale constitue également un axe important de cette démarche.



Le projet sera mis en œuvre de 2026 à 2035, en deux phases : 2026-2030 et 2031-2035. Cette démarche progressive vise à garantir sa faisabilité, à établir les fondements nécessaires, à mener des projets pilotes, puis à étendre progressivement sa mise en œuvre.- VNA

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