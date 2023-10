Bruxelles (VNA) – Plusieurs délégués internationaux participant au Congrès mondial de la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA) qui se tient du 4 au 6 octobre à Bruxelles, en Belgique, ont apprécié le potentiel de développement du secteur logistique du Vietnam.Anis Khan, directeur général d'Intrapass GmbH, basée en Suisse, a déclaré constater le grand potentiel du secteur logistique du Vietnam. En particulier, les activités logistiques sont soutenues par le gouvernement. Ce sont les avantages pour le Vietnam de développer fortement le secteur.Selon Stéphane Graber, directeur général de la FIATA, après la pandémie de COVID-19, certaines activités sont réaffectées en Asie et l'une des destinations des activités logistiques est le Vietnam. Alors que de plus en plus d’activités manufacturières sont exercées au Vietnam, le pays dispose de nombreuses opportunités pour développer son industrie logistique.Par ailleurs, le Vietnam bénéficie des modes de transport aérien, maritime, ferroviaire et fluvial, qui sont des atouts pour construire un centre logistique régional.Le Vietnam applique les meilleures pratiques en matière de développement logistique et a un réel besoin de développement, d'expertise et de formation, a fait savoir Stéphane Graber, ajoutant que la FIATA collaborerait avec l'Association vietnamienne des entreprises logistiques (VLA) dans la formation.Participant à l’événement à Bruxelles, le secrétaire général de la VLA, Nguyên Duy Minh, a souligné le but de son voyage de promouvoir largement le Congrès mondial de la FIATA 2025 qui aurait lieu au Vietnam, d’inciter les entreprises à s'inscrire pour y participer, ainsi que d’entrer en contact avec les entreprises logistiques de Belgique, un pays fort dans ce domaine, ainsi que celles du monde.Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2023, le Vietnam se classe au 43e rang du classement de l'indice de performance logistique (LPI) et fait partie des 5 premiers pays de l'ASEAN ayant un taux de croissance élevée du marché de la logistique. -VNA