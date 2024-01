Le Temple de la Littérature, une destination bien connue à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Malgré l'impact négatif de la situation mondiale en 2023, le tourisme de Hanoï a connu une relance vigoureuse avec de nombreux objectifs dépassant le plan fixé. Dès la fin de l'année 2023 et début 2024, ce secteur a rapidement déployé des mesures visant à promouvoir le tourisme dans un avenir proche.

En 2023, le secteur du tourisme de la capitale a accueilli 24 millions de visiteurs, dont 20 millions de visiteurs nationaux, soit une augmentation de 16,3% en glissement annuel et équivalente à 91% par rapport aux résultats de 2019, période antérieure à l'épidémie de COVID-19. Les recettes de ce secteur sont estimées à 87,65 billions de dôngs (3,61 millions de dollars), soit une augmentation de 45,5% par rapport à 2022. Ces chiffres témoignent de la forte reprise du tourisme à Hanoï depuis la pandémie.

En plus de dépasser les objectifs fixés, Hanoï a également reçu de bonnes nouvelles en 2023, avec de nombreux Prix touristiques internationaux décernés par des organisations prestigieuses. Parmi ces distinctions, Hanoï a été désignée première destination touristique d'Asie, meilleure destination urbaine au monde pour de courts séjours et meilleure agence de gestion touristique en Asie...

La croissance du tourisme dans la capitale s'explique par l'innovation globale, axée sur les principaux domaines d'activité : l'innovation des produits touristiques, l'exploitation approfondie de ses atouts tels que le tourisme patrimonial et le tourisme des villages artisanaux, ainsi que le développement de nouveaux domaines touristiques en harmonie avec les avantages de chaque région et la transformation numérique.

Le village artisanal de bâtons d'encens de Quang Phu Cau, dans le district d'Ung Hoa. Photo: VNA



Afin de maintenir cette dynamique en 2024, le secteur touristique de Hanoï a déjà lancé de nombreuses activités d'enquête et de promotion touristique dès la fin de l'année 2023. Le Département du Tourisme a organisé une enquête pour développer deux nouveaux itinéraires touristiques intitulés "Explorez la route du patrimoine de Nam Thang Long", visant à améliorer la qualité des produits touristiques et des destinations associées au patrimoine, aux vestiges et aux villages artisanaux. Ces deux itinéraires touristiques, à savoir le Centre de Hanoï - Thanh Tri - Thuong Tin - Phu Xuyên et le Centre de Hanoi - Thanh Oai - Ung Hoa - My Duc, offrent de nombreux avantages en termes de paysages naturels, de patrimoine, de villages artisanaux et de villages anciens.

La directrice du Département municipal du tourisme, Dang Huong Giang, a déclaré que pour atteindre l'objectif fixé d'accueillir 26,5 millions de visiteurs, Hanoï accélère également la mise en place de l'itinéraire du Centre de Hanoï -Son Tay-Ba Vi. En parallèle avec l'exploitation approfondie des atouts du tourisme patrimonial, Hanoï se concentre sur le développement de produits touristiques forts tels que le tourisme culinaire, le tourisme MICE (de l’acronyme anglais "meetings, incentives, conferences & exhibitions", qui peut se traduire en français par le tourisme de "réunions, congrès, conventions et expositions"), le tourisme de santé... –VNA