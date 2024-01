Le président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeier, et son épouse à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 23 janvier, le président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeier, et son épouse, Elke Büdenbender, sont arrivés à Hanoï, entamant une visite d'État au Vietnam les 23 et 24 janvier, sur invitation du président Vo Van Thuong et de son épouse.



Cette visite d'État au Vietnam du président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeier, et de son épouse a lieu dans le contexte où les relations bilatérales continuent de s'approfondir et connaissent des développements substantiels dans de nombreux domaines. C'est également la première visite à l'étranger du président Frank-Walter Steinmeier en 2024.