La ville de Vinh, province de Nghê An, vise à devenir un centre économique et culturel dans la région septentrionale du Centre. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le président Vo Van Thuong a signé le 20 février une décision approuvant la prolongation du délai de décaissement d’un projet d’infrastructure de base pour le développement global des quatre provinces de Nghê An, Hà Tinh, Quang Binh et Quang Tri (Centre), grâce à des prêts de la Banque asiatique de développement (BAD).



En vertu de cette décision, l’accord n°3634-VIE et l’accord n°3635-VIE (COL) relatifs au projet seront modifiés sur la base de la demande du gouvernement de prolonger le délai de mise en œuvre jusqu’au 30 septembre 2025.



La BAD s’était engagée à accorder des prêts de 52 millions de dollars (Accord n°3634-VIE) et 97 millions de dollars (Accord n°3635-VIE (COL) pour le projet.



La prolongation du délai de décaissement permet aux agences de gestion de continuer à utiliser les prêts concessionnels de la BAD, favorisant ainsi le développement socio-économique des localités cibles. – VNA